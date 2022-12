Els corredors i les corredores del Movistar Team 2023 / @EP



El Movistar Team va presentar aquest dimecres els seus nous projectes per a la temporada 2023, on comptarà amb 45 ciclistes i el primer ja sense Alejandro Valverde, però amb "el relleu generacional garantit" a l'equip masculí després del gran final d'any d'Enric Mas i amb un "equipàs" femení liderat per la neerlandesa Annemiek van Vleuten.



El conjunt espanyol disposarà de 45 ciclistes, 30 homes i 15 dones, amb Alex Aranburu, Jorge Arcas, Will Barta, Imanol Erviti, Ivan García Cortina, Fernando Gaviria, Abner González, Ruben Guerreiro, Juri Hollmann, Gorka Izagirre, Johan Jacobs, Matteo Jorgenson, Max Kanter, Oier Lazkano, Enric Mas, Lluís Mas, Gregor Mühlberger, Mathias Norsgaard, Nelson Oliveira, Antonio Pedrero, Vinícius Rangel, Óscar Rodríguez, José Joaquín Rojas, Ivan Romeo, Einer Rubio, Sergio Samitier, Gonzalo Serrano, , Albert Torres i Carlos Verona formant el masculí.

Per la seva banda, el femení estarà compost per Katrine Aalerud, Aude Biannic, Jelena Eric, Sarah Gegant, Alicia González, Sheyla Gutiérrez, Liane Lippert, Floortje Mackaij, Sara Martín, Emma Norsgaard, Lourdes Oyarbide, Paula Patiño, i Annemiek van Vleuten.



El mànager general de l'estructura, Eusebio Unzué , va agrair "el suport de 'Telefónica' en els moments més durs d'un any difícil". "Heu estat quan més es necessitava. També dono les gràcies a la resta de sponsors, els que han estat i els que segueixen, no tinc cap dubte que heu estat determinants", ha afegit.



"Hem viscut un any realment difícil, de contrastos, en què ens hem hagut d'enfrontar al que seria l'últim d'Alejandro Valverde, amb tot allò que ha significat i seguirà significant, però també amb la consolidació d'equip femení, amb les genialitats d'Annemiek van Vleuten, que seran reptes històrics que costaran batre'ls", va relatar el navarrès.



Però l'equip masculí també va estar “coquetejant durant una part de l'any amb la possibilitat d'un descens ”. "Allà va sortir a la llum el compromís de tot l'equip, va ser impressionant com van reaccionar aquests últims cinc o sis mesos", va admetre.



En aquest punt, Unzué va tenir paraules d'elogi per a Enric Mas, que va apuntalar "la condició de lideratge". "Només la mala sort el va privar de fer coses a la primera part com va fer a la part final i la Vuelta", va relatar sobre el balear que va donar "una lliçó de fortalesa" després de "enfonsar-se" al Tour de França i tenir d'abandonar per coronavirus.



Tot i això, encara que "normalment es triga més a recuperar-se", Mas va ser capaç de "brindar un final de temporada que reitera que el relleu generacional està donat i la seva solidesa com a líder també". "Em va sorprendre com es va recuperar 25 dies després d'estar com estava al Tour", va subratllar.



El mànager del Movistar Team va admetre que "la dificultat ha tret el millor de cadascú" a l'estructura. "De vegades, hom agraeix que després del final s'hagi passat per això i espero que quan comenci la temporada es ratifiqui això i que amb el creixement de tots els joves seguirem honrant aquesta marca", va recalcar.

Sobre l'equip femení, que afronta la sisena temporada, ha assegurat que han aconseguit formar "un equipàs" . "Tenim la confiança en aquestes grans corredores que tindran el privilegi de viure amb un altre model de la història de ciclisme com serà Annemiek", ha indicat.



ÁLVAREZ PALLET: "VALVERDE I VAN VLEUTEN, CAMPIONS EXTRAORDINARIS"

Per part seva, el president de Telefónica, José María Álvarez Pallete, ha volgut donar principalment "les gràcies" a Annemiek van Vleuten ia un Alejandro Valverde que "ha estat espectacular tota la seva trajectòria". "Són dos campions extraordinaris que ens honoren vestint el nostre mallot. Alexandre ha estat espectacular", ha remarcat, mostrant la seva sorpresa per veure com "a tots els racons la gent s'abocava" amb el murcià.

"Em va impactar moltíssim que el tancament fos abrigat per tot aquest afecte", va afegir.

El directiu també ha reconegut que estan "molt il·lusionats" amb la temporada que ve i que després d'haver tingut l'oportunitat d'"estar més a prop de l'equip" s'ha pogut adonar que "és una maquinària que funciona a la perfecció".