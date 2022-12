Pelé, delicat de salut / @EP

L'exfutbolista brasiler Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' pateix des d'aquest dimecres un empitjorament en el seu estat de salut, segons ha informat l'hospital de Sao Paulo (Brasil) on està ingressat des de finals del 29 de novembre.

"Admès des del 29 de novembre per a la reavaluació de la teràpia de quimioteràpia per tumor de còlon i tractament d'una infecció respiratòria, Edson Arantes do Nascimento presenta progressió de la malaltia oncològica i requereix més cures relacionades amb disfuncions renals i cardíaques", diu el comunicat de l'Hospital Israelita Albert Einstein.

Pelé, mite i llegenda del futbol, autor de més de 1.000 gols i campió en tres Copa del Món, passarà el Nadal a l'hospital, segons va confirmar a les xarxes socials la seva filla Kely Nascimento. Les alarmes van saltar aquell dia 29 per un rebuig a la quimioteràpia que, des d'algun mitjà brasiler, ja es va titular de fatal.



Tot i això, la salut d''O Rei' es va mantenir estable aquestes setmanes i estava responent bé a l'antibiòtic per la infecció respiratòria. Les males notícies d'aquest divendres tornen a col·locar Pelé, als 82 anys, al focus, ja en major o menor mesura a tots els mitjans des que el setembre del 2021 li van extirpar aquest tumor al còlon. La metàstasi diagnosticada a principi de 2022 va ser un important revés contra el que continua lluitant.