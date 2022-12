Catalunya press Josu00e9 Manuel Franco

La nova Llei de l'Esport ha estat aprovada aquest dijous per una àmplia majoria al Congrés dels Diputats, un text que actualitza l'anterior de 1990 i que adapta el marc jurídic actual a la “nova realitat esportiva”, impulsa la igualtat, la inclusió , la digitalització, la sostenibilitat i la presència de la dona al sector.



Després del seu pas pel Senat, el text ha rebut el suport de la Cambra Baixa i entrarà en vigor les properes setmanes una vegada que es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). La igualtat, la inclusió, la coordinació entre administracions, el respecte al medi ambient, la transparència de les organitzacions i el joc net són els principis dordenació de la nova norma.



Impulsada pel Ministeri de Cultura i Esport a través del Consell Superior d'Esports (CSD) amb les aportacions d'altres ministeris, comunitats autònomes, grups parlamentaris i agents públics i privats de l'esport substitueix la legislació vigent del 1990.



"Amb la transformació del marc jurídic de l´esport responem a una vella reivindicació del sector. El procés d´escolta, previ al´elaboració del text, ens va fer veure que la Llei de l´Esport de 1990 s´havia quedat clarament obsoleta després de tres dècades de vigència ", va subratllar el secretari d'estat per a l'Esport, José Manuel Franco.



El president del CSD ha destacat que la nova llei, que reconeix l'activitat física i l'esport com un dret fonamental de la ciutadania , parla el llenguatge del "nostre temps" i atén un esport molt "més desenvolupat i professionalitzat".



"Un esport assentat en la transició ecològica , en els valors que ens comprometen amb el desenvolupament sostenible i amb la innovació digital; i que, a més, és conscient de la seva dimensió social. A través d´aquesta llei, l´esport defensa la igualtat i la inclusió i es presenta com un enemic declarat de qualsevol forma de discriminació", va comentar.



Entre els aspectes més destacats de la llei es reconeix l'activitat física i l'esport com a activitats essencials; es defensa la igualtat i la inclusió en la pràctica esportiva ; es dota de més seguretat jurídica els esportistes; i s'actualitza el model de les diferents entitats esportives professionals, regulant i ampliant les competències del mateix CSD.



A més de la dimensió social, inclou també aspectes com la transició ecològica, l' impuls a l'esport rural, la cohesió territorial i la innovació digital al sector.

L'ESPORT COM A DRET



Una de les grans novetats de la llei és el reconeixement de la pràctica esportiva com a dret i la seva consideració com a activitat essencial. A més, el Govern i les administracions públiques podran engegar plans i polítiques orientades al foment de la pràctica esportiva amb el suport de les federacions.



La nova Llei de l'Esport reflecteix la idea que l'esport no es pot considerar un sector exclusivament masculí que vetgi l'accés de les dones a llocs de responsabilitat. A més, les federacions i lligues professionals tindran l'obligació de fer un informe anual en matèria d'igualtat i comptar amb un protocol de prevenció i actuació per a situacions de discriminació, abusos i assetjament sexual o per raó de sexe, entre d'altres.



A més, el text recull la necessitat impulsar la igualtat en la visibilitat dels esdeveniments esportius masculins i femenins als mitjans , redueix el minvament de drets de les dones en quedar embarassades mantenint el vot a les assemblees generals, afavorint la conciliació i conservant els seus drets com a esportistes d'alt nivell un cop transcorregut aquest període.



La norma atén també i, per primera vegada, els drets de les persones LGTBI eliminant qualsevol classe de violència o acte de LGTBIFobia als esdeveniments esportius i promovent que l'accés i la pràctica esportiva es faci sempre amb ple respecte al principi d'igualtat.



El text aprovat avança en la promoció de lesport inclusiu i del practicat per persones amb discapacitat. Entre altres mesures, recull la promoció de la integració de totes les persones esportistes sota la mateixa federació , sent obligatori en els casos en què la respectiva federació internacional ho hagi fet ja així. Per a aquests casos, s'estableix una representació ponderada als òrgans de govern en aquelles integrades.



També defineix i regula l'estatus, els drets i les obligacions de les persones esportistes. Així, recull la definició d‟esportista professional i no professional i les figures d‟esportista d‟alt nivell id‟alt rendiment, així com la de l‟ocasional.



Identificada la tipologia d'esportistes, la llei aborda els drets i les obligacions que tenen les persones esportistes i indica els emanats del fet d'estar en possessió d'una llicència federativa, així com de les persones esportistes d'alt nivell i professionals, per les especialitats que la seva situació té.



ELIMINACIÓ DE LES SAD

Pel que fa als canvis en les obligacions de les entitats esportives, la nova llei elimina l'obligació de transformació en societat anònima esportiva per participar en competicions professionals i s'opta per un model lliure. A més, desapareix l'obligatorietat de l'aval bancari del 15% del pressupost de despesa.



El nou text inclou la definició i regulació de les federacions esportives espanyoles i Lligues Professionals . La Llei recull mesures de governança i transparència, així com l'obligació de fer un informe anual d'igualtat entre dones i homes, així com un protocol de prevenció i actuació per a situacions de discriminació, abusos o assetjament sexual i assetjament per raó de sexe o autoritat .



Així mateix, les lligues professionals i les federacions esportives espanyoles estaran obligades a elaborar un pla específic de conciliació i coresponsabilitat amb mesures concretes de protecció en els casos de maternitat i lactància, que hauran de posar a disposició de les entitats esportives integrants de la federació.



NOU PROGRAMA ESPORTIU 'REPTE DE'

L'activitat esportiva també és concebuda sota una òptica turística, de la cohesió territorial, com a instrument de promoció i desenvolupament econòmic de territoris rurals, com a eina de creació de noves oportunitats de negoci, fixació de població rural i recuperació mediambiental d'espais abandonats.



Per això, la nova llei inclou la creació del programa esportiu 'Reto De' que tindrà la consideració d'esdeveniment d'excepcional interès públic i es desenvoluparà entre el 2023 i el 2025, amb el qual les empreses patrocinadores obtindrien beneficis fiscals pel seu impuls a activitats esportives en zones rurals.