Miguel Carballeda, president del Comitè Paralímpic Espanyol i del Grup Social ONCE / @EP

El president del Comitè Paralímpic Espanyol i del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, va valorar molt positivament l'aprovació definitiva de la nova Llei de l'Esport al Ple del Congrés dels Diputats. Segons les seves paraules, suposa "un gran avenç per a l'esport de persones amb discapacitat i s'ha aconseguit amb el consens entre tots els grups parlamentaris a la part que es refereix a aquesta matèria".

"Hem d'agrair que la Llei contempli totes les propostes que s'han anat fent des del sector de la discapacitat i el moviment paralímpic ", va afirmar, i va aplaudir que tingui com a objectiu "satisfer les necessitats per aconseguir més igualtat de gènere en l'activitat esportiva, així com aspirar a la inclusió plena de les persones amb discapacitat a la societat a través de l'esport”.

MÉS INFORMACIÓ El Congrés dels Diputats aprova per una àmplia majoria la nova Llei de l'Esport

“L'esport és un vehicle importantíssim per aconseguir aquesta incansació anhelada i el que reclamem des del moviment paralímpic és que les persones amb discapacitat tinguin igualtat d'oportunitats en l'accés a la pràctica esportiva, perquè és una activitat essencial per a totes les persones. Confiem que la nova llei de l'esport suposarà un avenç per assolir aquest objectiu”, va afegir.

Carballeda va voler agrair que totes les entitats implicades facilitessin les millores legislatives per a les persones amb discapacitat, i va expressar la seva confiança que "pugui servir d'exemple per a l'altra gran assignatura que tenim actualment al Congrés", que és la reforma de l'article 49 de la Constitució, on apareix el terme 'disminuïts'. Segons Carballeda, és un terme "ferient" i ha de ser canviat pel de 'persones amb discapacitat'.

Al si de la comissió del Congrés ja hi ha consens per canviar el terme de l'article 49, segons les seves paraules.