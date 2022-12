Sorteig de setzens de la Copa del Rei / @EP

CP Cacereño-Reial Madrid , CF Intercity-FC Barcelona i Oviedo-Atlètic de Madrid són alguns dels aparellaments més destacats de la ronda de setzens de la Copa del Rei que ha ofert el sorteig celebrat a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, seu de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF).



El torneig del KO ja s'obre per als únics quatre equips que encara no havien entrat en lliça, per la seva presència a la Supercopa a mitjans de gener , que són Reial Madrid, Barça, València i Betis. Els blancs s'enfrontaran al Cacereño, de Segona RFEF, la primera vegada que els dos equips es mesurin en partit oficial. Els extremenys van eliminar prèviament Còrdova (3-0) i Girona (2-1) i són sisens del Grup 5 de Segona RFEF amb 25 punts. Iván Fernández, amb sis gols, és el seu màxim golejador.



A setzens es veurà també un CF Intercity-FC Barcelona , un enfrontament inèdit en partit oficial. El conjunt alacantí, fundat el 2017, arriba als setzens després d'haver superat el Cirbonero a la primera eliminatòria (0-1) i el Mirandés a la segona (2-0). L'Intercity ja sap què és rebre un conjunt culer a l'Estadi Antonio Solana, ja que milita al mateix grup de Primera RFEF que el filial blaugrana, només amb un empat (0-0) registrat.



L' Atlètic visitarà l'Oviedo -que va deixar pel camí la Gimnàstica Torrelaguna i el Granada-, en un duel que no es dóna de manera oficial des del 2002 a 'Segunda', amb triomf (2-3) per als blanc-i-vermells. Tot i això, el Carlos Tartiere no se li dóna especialment bé a l'Atleti, amb només quatre triomfs en els seus últims 12 enfrontaments a la capital asturiana.



Al feu dels 'carbaions', els matalassers van consumar el descens de la campanya 1999-2000, quan al davant estava entrenant la laien Luis Aragonés -que va jugar en els dos equips-, malvat a la 'caiguda' dels blanc-i-vermells.



El vigent campió, el conjunt verd-i-blanc, es veurà les cares amb l'Eivissa Illes Pitiüses, també de la quarta categoria del futbol espanyol, que 'es va carregar' el Rayo Majadahonda (3-1) en el seu debut a les eliminatòries ia l'Eibar ( 1-0) a la segona ronda. Disputa els seus partits a Can Misses III, amb gespa artificial, i camina quinzè al Grup 3 de Segona RFEF.



El sorteig també va oferir les trobades La Nucia-València, Logronyès-Real Societat, Eldense-Athletic, Linares-Sevilla, Cartagena-Villarreal, Pontevedra-Mallorca, Nàstic-Osasuna, AD Ceuta FC-Elx, Alabès-Valladolid, Llevant-Getafe i Sporting de Gijón-Rayo Vallecano, amb conjunts de 'Primera' com a protagonistes. A més a més, es viurà un únic partit entre equips de LaLiga Santander entre l'Espanyol i el Celta.



Així, els setzens de la Copa tindran 17 equips de LaLiga Santander, cinc equips de 'Segona', vuit equips de Primera RFEF i els dos més humils de Segona RFEF. En aquesta eliminatòria, els partits seran també a partit únic i es disputaran els dies 3, 4 i 5 de gener , camí a la final de Sevilla.



DISSETENAUS DE FINAL DE LA COPA DEL REI

CD Eivissa Illes Pitiüses - Real Betis Balompié

CP Cacereño - Reial Madrid CF

CF Intercity - FC Barcelona

La Nucia - València CF

UD Logronyès - Reial Societat

CD Eldense - Athletic Club

Pontevedra CF - CD Mallorca

Gimnàstic de Tarragona - CA Osasuna

Linares Esportiu - Sevilla FC

AD Ceuta FC - Elx CF

Esportiu Alabès - Real Valladolid

Levante UD - Getafe CF

Real Oviedo - Atlètic de Madrid

FC Cartagena - Vila-real CF

Real Sporting de Gijón - Rayo Vallecano

RCD Espanyol - RC Celta