Los seis jugadores que acaban contrato con el Real Madrid en 2023

El 2022 está á punto de acabar. El Real Madrid dirá adiós a uno de los años más prósperos en cuanto a títulos se refiere: Champions, Liga, Supercopa de España y Supercopa de Europa. Cuatro títulos que ya descansan sobre su extensa vitrina y que los madridistas pueden fotografiar en su museo.

Una vez que aterrice 2023, en los despachos del Real Madrid procederán a remangarse. Varios asuntos están encima de la mesa. En la T4, como es conocida la planta noble del conjunto madridista, aglutinan muchos temas pendientes, entre ellos seis futbolistas que acaban contrato el próximo mes de junio y que a partir del 1 de enero serán libres de negociar su futuro. Dos emblemas del club, tres secundarios de lujo y un eterno suplente que parece que esta vez sí dirá adiós al Real Madrid.

Dos leyendas con distintos planes

Luka Modric volvió a dejar huella en un Mundial. El croata se llevó la medalla de bronce de Qatar dejando patente que todavía atesora mucho fútbol en sus botas. Luka acumula ya 11 temporadas de blanco y es una de las piezas clave del equipo madridista. Su contrato vence este próximo verano, pero parece que no habrá problemas para seguir viéndole defender la camiseta del Real Madrid.

El croata, de 37 años, quiere retirarse en el Real Madrid y no pondrá en aprietos al equipo de sus sueños. Firmará lo que el club le ofrezca. El club le pondrá un contrato encima de la mesa de una temporada, una norma que el presidente blanco instauró para todos aquellos que pasaran los 30 años de edad. Florentino Pérez siente predilección por él y no habrá problemas para que club y jugador lleguen al acuerdo.

Más incertidumbre hay en torno a Toni Kroos. El alemán es feliz en Madrid y los dirigentes blancos están encantados con el mediocentro. Sin embargo, el jugador no despeja la incógnita sobre su retirada. El mediocentro alberga dudas, según reconoció hace un tiempo: «Sé que me retiraré aquí, pero decidiré mi futuro en los primeros meses de 2023». Los meses de enero y febrero serán claves para tomar una decisión definitiva. Tanto el presidente como el entrenador sueñan con contar con él, como mínimo, hasta 2024, pero la última palabra la tiene el futbolista. Kroos es un hombre especial. No se deja influenciar por nada ni por nadie.

Asensio quiere seguir

Marco Asensio solo piensa en blanco. El jugador, según confirmó y publicó El Debate, cambió de planes y desea continuar en la disciplina blanca. En la junta directiva merengue recibieron gustosos ese cambio de parecer y plantearán al futbolista una ampliación de su contrato con una ligera mejora en su salario. Ancelotti ha sido vital para que el futbolista cambiara de opinión y mostrara una mayor implicación sobre el césped. Asensio es madridista y sabe que en ningún sitio tendrá mayor resonancia que en el equipo 14 veces campeón de Europa.

El futuro incierto de Nacho

El madrileño es otro de los seis futbolistas que finalizan contrato en junio. El central suma más de dos décadas de blanco. Un canterano de pura cepa que siempre que se le ha necesitado ha cumplido. Sin embargo, su situación con la llegada de Rüdiger a Chamartín se ha complicado. Nacho ha pasado a un plano mucho más secundario, casi invisible. El club considera a Nacho un jugador muy importante, pero nadie asegura que vaya a seguir.

Ceballos y su empeño por triunfar

Dani Ceballos tiene una obsesión: triunfar en el Real Madrid. Hace unos días publicaba El Debate lo motivado que estaba ante la oportunidad que se le presentaba en los próximos partidos. El Mundial de Qatar puede ser un aliado inesperado para el andaluz. Ancelotti tirará de él para dirigir el mediocampo del Real Madrid en Valladolid, en el último encuentro de final de año, y ante el Cacereño y Villarreal que servirán para dar la bienvenida al 2023. El técnico italiano cuenta con él y le dará los ansiados galones en los próximos encuentros. El utrerano sabe que si cuaja de aquí a final de año buenas actuaciones, su renovación podría cristalizar. La llegada de Luis de la Fuente parece acercarle también la vuelta a la selección, pero para ello necesita minutos, algo que tendrá en los próximos encuentros.

Mariano, punto final

El caso de Mariano es el más claro. No seguirá. El delantero acaba contrato esta temporada y deberá buscarse la vida alejado del abrigo del Real Madrid. Pese a que el club madridista le ha puesto varias veces en el mercado, los cinco millones de euros netos que tiene de ficha disuadía a la mayoría de clubes interesados. El delantero nunca aceptó rebajarse sus emolumentos. Prefirió seguir en el banquillo merengue que probar suerte en cualquier otro destino.

El caso de Mariano es el único que en el Real Madrid tienen claro. El resto son incógnitas que se resolverán en los próximos meses.