Mor als 45 anys Stephan Bonnar, el lluitador que va canviar la UFC|@EP

Notícia molt trista la que ha deixat la UFC aquest mateix cap de setmana. Stephan Bonnar , un dels seus lluitadors més emblemàtics a principis de segle, ha mort als 45 anys després de no haver pogut superar una complicació cardíaca. La notícia ha estat confirmada pels canals oficials de l'empresa dedicats a l'organització d'esdeveniments de lluita lliure.

Stephan Bonnar està considerat com una autèntica llegenda d'aquest univers com així ho acredita la seva condició de membre del Saló de la Fama . Gràcies a la seva baralla contra Forrest Griffin a la final de la primera temporada de 'The Ultimate Fighter' l'any 2005 va aconseguir canviar la història d'aquest esport.

A partir d'aquell moment, la UFC es va convertir en un producte televisiu que es venia per si mateix i que era capaç de generar ingressos i de reportar quantiosos beneficis als Estats Units . Aquell combat es va produir el 9 d'abril del citat any i tots dos, tant Bonnar com Griffin, trobat el Hall of Fame de la companyia l'any 2013.

Gràcies a aquest combat, la UFC es va convertir en un producte atractiu que es va mantenir dins el paquet de serveis de la televisió per cable. Aquella baralla va passar a estar considerada com una de les millors i de les més importants en la història de la UFC.

Per això, la prematura pèrdua d'aquest mític lluitador ha causat un dolor tan gran a l'univers de les arts marcials mixtes. Stephan ha mort als 45 anys després de no haver pogut lluitar contra uns problemes de cor que li han acabat costant la vida després d'haver-se posat en risc tantes vegades quan saltava a l'octògon.

Bonnar es va convertir en un gran ídol per a molts joves aficionats que començaven a seguir aquest món. Ara, la UFC vol acomiadar-lo amb l'honor que mereixia la seva figura: "La família d'UFC està trista per la mort del membre del Saló de la Fama d'UFC, Stephan Bonnar. Enviem les nostres més sinceres condols a la seva família i amics".

Per la seva banda, el president de la mateixa UFC, Dana White , ha volgut un emetre un comunicat lamentant el que ha passat: "Stephan Bonnar va ser un dels lluitadors més importants que han competit a l'octàgon. La seva baralla amb Forrest Griffin va canviar l'esport per a sempre, i mai serà oblidat. Els aficionats l'estimaven, s'hi relacionaven i sempre els va donar el millor. Se'l trobarà a faltar".