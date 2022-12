La milionària xifra que van oferir per la túnica que va utilitzar Lionel Messi per aixecar la Copa del Món|@EP

Lionel Messi va immortalitzar el seu nom als llibres d'història del Mundial en conquistar la Copa del Món per primera vegada a la seva carrera. La seva imatge aixecant el trofeu quedarà per al record i, juntament amb ella, un detall que no passarà desapercebut.

És que abans d'alçar la copa, La Pulga va rebre una distinció especial per part dels amfitrions mai vista abans al llarg d'aquest prestigiós torneig quan el president de la FIFA, Gianni Infantino, i l'actual emir de Qatar, el xeic Tamim bin Hamad Al Thani, li van posar una túnica anomenada “Bisht” o “Beshth”.

Aquesta peça, símbol de reialesa, estil i elegància, i que només poden utilitzar algunes personalitats destacades, es va convertir en una important peça de col·lecció per la qual ja van realitzar una imponent oferta públicament.

“Amic Messi. Des del Sultanat d'Oman el felicito per guanyar la Copa del Món ”, va escriure l'advocat i membre parlamentarista Ahmed S. Albarwani al seu compte de Twitter i va afegir: “El príncep Tamim bin Hamad em va enlluernar en atorgar el 'bisht' àrab, un símbol de cavallerositat i saviesa. T'ofereixo un milió de dòlars a canvi d'aquest 'bish'”.

La túnica, elaborada en set capes d'una tela japonesa delicada de colors negres i detalls daurats valdria poc més de 2000 dòlars. Tot i això, el fet que l'hagi fet servir l'argentí per aixecar el màxim trofeu fa que el seu preu es revalori: “En aquell moment li va dir al món que som aquí, que aquesta és la nostra cultura, conegui-la bé” , va detallar l'advocat durant una entrevista amb The National .

Segons va explicar el productor i director, Tallie Dar, “els guerrers àrabs el feien servir després d'una victòria. També ho fa servir la família reial”. Aquesta peça va ser usada pels àrabs durant segles. Fins i tot, assenyalen que és una part essencial del codi de vestimenta convencional per als homes.

De color negre, marró, beix, crema o gris, aquestes robes són triades pel clero, funcionaris no religiosos, seculars o caps tribals, reis i imants . En resum, es tracta d'una capa que està vinculada amb la reialesa, la posició religiosa, la riquesa i els ritus. Una mena de vestit i corbata per als occidentals.

Respecte d'això, el secretari general del Comitè Suprem per a l'Organització i el Llegat de Qatar 2022, Hassan Al Thawadi , va parlar amb la premsa i va ressaltar que el Bisht que va fer servir Messi sota les estrelles de Lusail va ser “per celebrar els moments importants” a vida. “És una roba oficial nostra. Sempre posem això per a compromisos importants, per celebrar els moments importants a la nostra vida”, va ressaltar durant la seva al·locució a la zona mixta.

Al Thawadi no va voler detallar si, en cas de no haver estat Argentina el nou campió del món, se l'haurien col·locat a un altre jugador. “Sí, crec que sí. Però era Messi. Per què parlem del que podia haver estat?” , va assenyalar.