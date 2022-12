El base eslovè Luka Doncic / @EP

El base eslovè Luka Doncic va firmar una altra nit més per al record a nivell estadístic a la NBA en signar un 'triple-doble' inèdit a la història de la lliga nord-americana amb 60 punts, 21 rebots i 10 assistències en la victòria dels Dallas Mavericks per 126-121 davant els New York Knicks.



L'exjugador del Reial Madrid, que a més va ser l'encarregat de forçar la pròrroga , va aconseguir una cosa que a nivell estadístic ningú havia pogut aconseguir a la NBA com és un 'triple-doble' d'almenys 60 punts i 20 rebots. Segons va indicar la NBA, només James Harden s'havia acostat a aquesta possibilitat el 2018 quan ho va aconseguir amb 60 punts, però aleshores amb 10 assistències i 11 rebots.



A més, Doncic va ser el protagonista del vuitè 'triple-doble' amb més de 50 punts, però el base és l'únic que ho ha pogut fer tan jove, amb 23 anys i 302 dies, superant amb claredat el mític Wilt Chamberlain (26 anys) i 176 dies). Igualment va superar el rècord anotador de la franquícia, que estava en poder de l'alemany Dirk Nowitzki amb 53 punts des del 2004.