Catalunyapress presentcursnass22

El 31 de desembre se celebrarà la tradicional cursa de Cap d’Any de Barcelona. Comptarà amb dues modalitats: 10 quilòmetres, per a atletes populars, i 5 per a l’elit internacional.

La Cursa dels Nassos 2022 es va presentar al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, amb moltes novetats i, d’entre elles, la possibilitat de tornar a trencar records europeus i del món, com l’any passat. En especial, enguany amb la celebració del 30è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, s’ha decidit tancar l’any d’una forma emblemàtica. Antonio Rebollo, l’arquer que va encendre el peverter olímpic a la cerimònia d’inauguració dels Jocs, donarà la sortida de la cursa amb un dels seus mítics trets.



Amb 67 anys, Antonio Rebollo treballa actualment com a ebenista en un taller de fusteria i assegura esperar emocionat el moment de la sortida de la Cursa dels Nassos. "Encara que durant els darrers 30 anys em criden per a tot tipus d’esdeveniments, em fa especial il·lusió formar part d’aquest esdeveniment. El dia 31 seré a Barcelona per donar la sortida, i quan acabi agafaré l’AVE de tornada a Madrid per menjar el raïm a casa. Segur que ho passo molt bé", va explicar.