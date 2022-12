El Girona jugarà el primer partit després de l'aturada. Foto: La Lliga

Tot i que el futbol a Espanya no ha parat durant la disputa del Mundial (femení, Segona Divisió i categories més baixes i fins i tot alguns partits de la Copa del Rei), aquest dijous 29 de desembre torna la màxima categoria del futbol estatal; La Lliga havia estat interrompuda per la Copa del Món de Qatar des del 10 de novembre passat i ara, més d'un mes i mig més tard i en plenes festes nadalenques, la pilota torna a rodar.

I el primer partit després d?aquest lapse serà a Catalunya, a Girona, per ser més exactes. L'equip de Míchel, eliminat de la Copa fa pocs dies, es veurà les cares contra el Rayo Vallecano a partir de les 5 de la tarda amb l'objectiu de girar full d'aquest KO i de donar a la seva afició una bona imatge a l'últim xoc dels gironins en aquest 2022.

El Betis – Athletic Club i l'Atlètic – Elx seran les altres dues cites d'aquesta jornada de represa, mentre que per al divendres 30 queden xocs com el Getafe – Mallorca, Cádiz – Almería, Celta – Sevilla i Real Madrid – Valladolid. Es tancarà aquest 2022 futbolístic amb el derbi Barça – Espanyol, el Real Sociedad – Osasuna i el Villarreal – Valencia; els tres partits es jugaran el dissabte 31.

EL DERBI, UN PARTIT DE CLAR COLOR BLAUGRANA

En aquesta 15a jornada, el Barça – Espanyol brilla amb llum pròpia; el matx, que es jugarà a les 2 del migdia del darrer dia de l'any, significarà la tornada a la competició per als de Xavi Hernández, però no per als espanyolistes, que ja han disputat, amb sort, una ronda de la Copa del Rei .

L'absència més sonada del xoc serà la del 9 local Robert Lewandowski, sancionat amb 3 partits pel seu gest al partit que el Barça va guanyar al Sadar a principis de novembre. Manca per veure, per tant, com resol el tècnic de Terrassa l'absència del seu golejador, ja que opcions té; podria apostar per Ferran Torres o Ansu Fati a l'11, encara que també podria donar entrada al brasiler Raphinha, que les últimes jornades havia perdut protagonisme.

Més enllà de la diferència a la classificació (els blaugrana són líders amb 37 punts en 14 jornades, mentre que els periquitos n'acumulen 12 i estan 1 punt i 2 llocs per sobre del descens), la història diu que els derbis en feu blaugrana són de clar domini local.

El Barça – Espanyol serà el xoc més atractiu de la jornada. Foto: RCDE

69 vegades s'han saldat amb triomf barcelonista, mentre que en 9 ocasions s'han signat taules i 9 més el bàndol visitant ha tornat a casa amb la victòria. Tot i això, després d'uns cursos amb golejades constants, en les temporades més recents el Barça està havent de suar molt per vèncer els seus rivals ciutadans; així és que les dues últimes victòries dels espanyolistes al Camp Nou s'han saldat amb victòries locals per la mínima (1-0).

L'última victòria blanc-i-blava va ser el curs 2008-09, amb dos gols d'Iván de la Peña (1-2), i en el record feliç recent del RCDE hi ha el partit del Tamudazo, la temporada 2006-07, quan amb el 2-2 aconseguit al Camp Nou van evitar que el Barça celebrés el títol de lliga.

Antonio Miguel Mateu Lahoz, el representant de l'arbitratge espanyol al Mundial de Qatar, serà l'encarregat d'impartir justícia al derbi.

TÍTOLS I LA SALVACIÓ, ELS OBJECTIUS DELS CATALANS

I és que encara que falta més de mitja lliga, els objectius dels tres equips catalans de la màxima categoria són clars: el Barça lluitarà el títol contra el Reial Madrid (seria sorprenent que algun dels seus perseguidors pogués enganxar-se a la pugna pel campionat, ja que el tercer, la Reial Societat, és a 11 punts de distància dels blaugrana).

Per la seva banda, Girona i Espanyol hauran de lluitar per mantenir-se una temporada més a la màxima categoria. La diferència entre els de Míchel i els de Diego Martínez és que, per ara, els periquitos segueixen vius a la Copa, de manera que, durant el mes de gener, moltes setmanes hauran d'afrontar dues cites.

El Girona suma 16 punts i és 13è, mentre que els blanc-i-blaus tenen molt menys marge sobre la zona vermella de la classificació, a la qual podrien caure si perden al derbi i Sevilla i Cadis puntuen. Els blanc-i-blaus són un dels equips de la competició que han optat per reforçar-se amb la incorporació del defensa mexicà César Montes.