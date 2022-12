Foto: Dakar

Falten menys de 24 hores perquè es posi en marxa una nova edició del Ral·li Dakar, una de les grans proves del motor de cada any, que torna a tenir com a escenari únic l'Aràbia Saudita. Els pilots de totes les categories ja han arribat al país del golf per a la sortida, prevista pel dissabte 31 de desembre; les etapes s'allargaran fins al 15 de gener.

Els experts apunten que aquesta edició serà la més dura de les disputades fins ara; les motos parteixen com la competició més igualada, amb més de 10 noms que tenen opcions serioses d'apuntar-se el triomf a la general.

Una altra de les notícies de cara a aquest Dakar és l?absència d?un dels seus noms clàssics, Nani Roma, absent per estar recuperant-se d?un càncer de bufeta. Sí que hi seran, en canvi, altres il·lustres com Isidre Esteve, Carlos Sainz, Joan Barreda, Lucas Cruz, Laia Sanz i Carles Checa, pel que fa a noms espanyols, mentre que Nasser Al-Attiyah, Sam Sunderland i Sebastien Loeb, entre altres són els atractius internacionals.