Robert Lewandowski, jugador del Barça / @EP

La mesura cautelar interposada pel Tribunal Central Contenciós de Madrid ha aixecat moltes butllofes al si periquito. És per això que el RCD Espanyol ha llançat un duríssim comunicat per queixar-se sobre aquesta decisió, la qual permetrà a Robert Lewandowski jugar amb el Barça el derbi d'aquest dissabte que ve.

L'escrit diu el següent: " El RCD Espanyol de Barcelona troba insòlit que, a 24 hores de la trobada davant el FC Barcelon a, i després de descartar-lo diferents organismes competents (Competició, Apel·lació i TAD), s'hagi concedit una mesura cautelar a una sanció imposada prèviament al jugador del FC Barcelona, Robert Lewandowski. En aquest sentit, com a part indirectament involucrada, només hem pogut tenir accés a la Resolució després de sol·licitar-ho a diferents organismes i no perquè se'ns hagi comunicat, tal com estableix la normativa processal”.

MÉS INFORMACIÓ Lewandowski podrà jugar el derbi contra l'Espanyol

El club periquito expressa que “ no es donen els requisits per justificar la mesura cautelar. Concretament, l'aparença de bon dret és especialment poc defensable havent-hi dues sancions de diferent tipus, tres resolucions administratives desfavorables i una acta arbitral amb presumpció de veracitat que avalen la sanció".

Finalment, expressa que "aquesta decisió a última hora condiciona totalment aquesta jornada, que va començar ahir dijous, ia la preparació de l'equip de cara a aquest matx. El RCD Espanyol entén que suposa un greuge i una injustícia tenint en compte els precedents amb altres clubs ."

Cal recordar que a l'última jornada, Robert Lewandowski va veure dues targetes grogues, cosa que li va comportar l'expulsió. En el moment d'anar al túnel de vestidors, va fer un gest que l'àrbitre va considerar una falta de respecte, imposant dos partits més de suspensió, sumant un total de tres amb l'expulsió.