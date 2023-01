Albert Ramos, en una acció del partit. Foto: Europa Press



Espanya es va quedar sense opcions a la United Cup, nou torneig mixt de l'ATP i la WTA per començar la temporada 2023, en caure en la primera eliminatòria davant la Gran Bretanya, amb el 3-1 definitiu que no va poder evitar Albert Ramos contra Daniel Evans.

El barceloní va perdre per 6-3, 1-6 i 6-3 en un matx que tenia l'obligació de guanyar per fer bo el punt de Paula Badosa poc abans i forçar així el dobles mixt de desempat a Sydney, que finalment no van jugar la catalana amb Rafa Nadal. Espanya arribava a aquest segon dia contra les cordes després de les dues victòries britàniques de dissabte dins del Grup D.

El full de ruta del campionat portarà a Espanya a jugar aquest dilluns 2 de gener una eliminatòria sense cap valor classificatori davant d'Austràlia, que també està eliminada.