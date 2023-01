Foto: Pumas

El futbolista brasiler Dani Alves , actual jugador del Pumas mexicà i exjugador de Barça i Sevilla, entre altres clubs, està sent investigat pels Mossos d'Esquadra per una suposada agressió sexual . Una dona va denunciar tocaments per part del futbolista a la discoteca Sutton de Barcelona divendres passat 30 de desembre.

Segons va avançar ABC , la víctima va denunciar que el futbolista li va introduir la mà per dins de la roba interior i, minuts després, amb els seus acompanyants, va posar en alerta la seguretat de la sala, que va activar el protocol corresponent.

Les autoritats van comparèixer al local després de l'alerta, però el futbolista ja havia abandonat la sala de festes. Mentrestant, el seu entorn assegura que encara que Alves sí que va estar a la sala durant "poc temps", no "va passar res", com apunta la mateixa publicació.

La víctima es va sotmetre a un examen mèdic i va declarar davant els Mossos, però per ara no hauria denunciat el futbolista.