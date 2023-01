Dembélé intenta superar Brian Oliván en una acció del derbi. Foto: FCB

El derbi entre el Barça i l'Espanyol del dilluns 31 de desembre del 2022 es continua jugant el 2023 . El partit, que va arribar marcat per la cautelar concedida per un jutjat ordinari de Madrid a Robert Lewandowski, viurà un nou episodi aquest dimarts 3 de gener. I és que segons ha avançat Què t'hi jugues , de la Cadena SER , el Comitè de Competició es reunirà a partir de les 16.30 per estudiar la impugnació de la trobada que va presentar el conjunt espanyolista dilluns passat 2 .

De fet, el conjunt blanc-i-blau ja havia publicat un comunicat les hores prèvies a la trobada titllant la decisió d'insòlita i, en senyal de protesta, no va enviar cap representant a la llotja del Camp Nou.

Tot i que el comitè es trobarà, experts en dret esportiu consultades pel mateix programa asseguren que és poc probable que estimin la impugnació del RCDE.