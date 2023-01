Cristiano Ronaldo al Mundial de Qatar 2022 / @EP



El davanter portuguès Cristiano Ronaldo va afirmar que fitxar per l'equip de l' Al Nassr d'Aràbia Saudita és un "desafiament no només futbolístic" i confia a trencar tots els rècords a la lliga de país com ha fet a Europa, així com va dir no importar-li la opinió de l'afició perquè, segons ell, "no és el final" de la carrera.



"La meva feina a Europa està feta, estic orgullós d'aquest nou repte. És un desafiament, no només futbolístic, fitxar per l'Al Nassr", va dir a la roda de premsa de presentació amb el seu nou tècnic, el francès Rudi García, i abans de ser aclamat pels 30.000 aficionats de l'estadi Mrsool Park de Riad.



Cristiano Ronaldo va subratllar que el món del futbol "està molt avançat" i es va declarar "content" per jugar a una lliga "competitiva" com l'àrab. "Tinc ganes de jugar, fins i tot demà si l'entrenador em dóna l'oportunitat. No em preocupa el que digui la gent, avui dia el futbol ha evolucionat i és molt competitiu. No és el final de la meva carrera" , va assegurar.



Ronaldo va afirmar que mantindrà el seu nivell competitiu al seu nou equip després de triomfar en clubs com el Reial Madrid i el Manchester United. "He trencat tots els rècords a Europa i vull fer-ho també aquí. He vingut aquí per guanyar. Vull gaudir i somriure tots junts aquí a l'Al-Nassr", va assenyalar.

Pel que fa al contracte, s?ha especulat que rondarà els 200 milions d?euros per temporada. El portuguès, lluny de negar-ho, ha donat a entendre que és cert: "És un contracte únic perquè sóc un jugador únic , és el normal".

"MOLTS CLUBS VAN INTENTAR FITXAR-ME"



Al seu parer, molta gent "parla, però no sap res de futbol", i ha assenyalat que una de les raons que l'han impulsat a acceptar l'oferta de l'Al Nassr és " transmetre una visió diferent del país i del futbol " d'Aràbia Saudita .



"Per això he acceptat aquest repte. És una gran oportunitat, no només al futbol, de canviar la mentalitat de les noves generacions. Molts clubs d'Austràlia, els Estats Units, Portugal van intentar fitxar-me. És la meva decisió, m'ha donat suport a la meva família, sobretot els meus fills, n'estem orgullosos. La gent a l'Aràbia Saudita m'estima. La benvinguda ha estat espectacular", va destacar.



Per la seva banda, Rudi García es va declarar "molt feliç" per tenir a la seva plantilla el davanter portuguès. "El més important és el que passa al camp. Necessitem entrenar i guanyar. Espero que Cristiano sigui feliç jugant a l'Al Nassr", ha desitjat.