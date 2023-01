Foto: Europa Press

La Copa del Rei 2022-23 comença aquest dimecres 4 de gener per al Barça de Xavi Hernández amb una visita al camp de l'Intercity, un equip alacantí que juga a Primera RFEF. El matx, que arrencarà a les 9 del vespre, no es jugarà a l'estadi on sol disputar els seus partits, sinó que ho farà al José Rico Pérez d'Alacant, un escenari de primera.

"Són partits molt difícils de jugar", deia el tècnic blaugrana a la roda de premsa prèvia al xoc, apuntant que "la idea és fer rotacions i que jugadors que porten menys ritme de partits puguin jugar". Un serà Ronald Araújo, que reapareixerà després de superar una lesió que el va obligar a passar pel quiròfan. També serà de la partida Iñaki Peña, que és a tots els efectes jugador del primer equip.

A la llista que va facilitar l'entrenador de Terrassa per al partit no hi són ni Pedri ni Lewandowski, els dos futbolistes de camp que més minuts han disputat fins ara.

Per part local, l'argentí Gustavo Siviero ha dit que no volen ser "l' espàrring de ningú", malgrat que el seu equip és 16è al seu grup de Primera RFEF i si la competició acabés avui perdrien la categoria. Al conjunt local hi ha un gran nombre de futbolistes amb passat blaugrana, com Guillem Jaime, Benja Martínez i Carlos Carmona.