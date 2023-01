Cristiano Ronaldo i Messi / @EP

El món de futbol té un últim regal preparat per als aficionats d'una de les rivalitats històriques més importants de la història d'aquest esport. El PSG, conjunt en què juga Leo Messi , té planejat jugar un amistós davant d'un combinat de l'Al-Hilal i l'Al-Nassr, el nou equip de Cristiano Ronaldo.

Tal com ha informat el Marca, hi ha dos motius ocults després d'aquest xoc: per una banda, celebrar el fitxatge del lusità pel conjunt àrab i, de l'altra, celebrar la imminent renovació de Messi , que s'espera que prorrogui el contracte amb el conjunt parisenc fins al 2024.

El duel tindrà lloc el proper 19 de gener a la ciutat de Riad , i el gran al·licient és el fet de veure segurament per última vegada una de les rivalitats més importants de la història del futbol.