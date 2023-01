Ansu Fati va anotar un gol / @EP

El FC Barcelona va resoldre (3-4) amb una disputa inesperada davant el FC Intercity la seva estrena aquest dimecres a la Copa del Rei per accedir a vuitens de final, amb els gols i el lideratge que van compartir Ronald Araujo i Ousmane Dembélé, malgrat un triplet de Solde que va fer fregar-se els ulls al 'rei de copes'.



L'equip de Xavi Hernández va tenir enganxada però també va regalar enrere, convertint la cruïlla amb l'equip de Primera RFEF en una moneda a l'aire per moments. El Barça, equip amb més títols en aquest torneig (31), va guanyar el joc per qualitat i encert, però va necessitar molt i una pròrroga, malgrat les diverses ocasions que va anar amassant, especialment als peus de Dembélé.



El Rico Pérez, casa de l'Hèrcules, va tenir un ambient festiu però tranquil, amb força afició blaugrana, lluny d'arribar a ser tancada. El parany culer va ser adormir-se, amb el marcador a favor des del minut 4 i un rival inferior sobre el paper. El gol de cap en un córner no va ser l'única cosa destacable d' Araujo , sent el central també decisiu enrere, en el seu retorn després de lesió i després d'anar al Mundial amb l'Uruguai però no jugar.



El sud-americà va exercir de cap i va treure a més sota pals la millor local, una rematada d' Aarón Piñán que es colava a la xarxa. El Barça, amb Pablo Torre i Memphis a l'onze i sense Pedri ni Lewandowski, va tocar bé i ràpid però aviat va arribar aquest avís de Piñán. Les carreres de Dembélé van servir als de Xavi per no caure en la letargia però el francès va perdonar molt.



A la represa, malgrat el degoteig del gal sobre la meta local, l'Intercity va canviar el pla a una versió més ofensiva, jugant a camp contrari i recuperant pilotes de perill. Al Barça se'l van veure les costures i Solde , home del partit, va fer l'1-1.



Xavi va moure banqueta amb Gavi, Rapinha i un Eric García que no va donar la mateixa seguretat que Araujo, i va trobar la resposta aviat a l'enèsima de Dembélé (1-2). El francès va definir a la perfecció picant la pilota davant del porter, però el partit es va tornar boig. Solde , com a malson culer, va neutralitzar el gol del francès i va aparèixer una vegada més per igualar el que va aconseguir després Rapinha , després d'assistència d'un Alba que va deixar una gran actuació.



El xoc se'n va anar a la pròrroga amb un Barça bolcat, atacant amb tot, però descuidant enrere. L'Intercity va fregar la gesta però el setge culer es va cobrar el 3-4 amb Ansu Fati . L'equip de Xavi es va posar les piles per força en un inici coper que, això sí, potser els recorda a la Copa guanyada amb Koeman a base de pròrrogues.