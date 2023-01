Cristiano Ronaldo en la presentació amb l'Al-Nassr / @EP

Cristiano Ronaldo hauria abandonat el seu representant, Jorge Mendes, després que no l'hagués pogut col·locar en un equip de Champions i hagi hagut d'acceptar una oferta d'una lliga menor com la d'Aràbia Saudita amb l' Al-Nassr. El contracte signat el converteix en el futbolista més ben pagat del món, però l'esperança del portuguès era continuar lluitant al primer nivell europeu.

El diari ' Público ' de Portugal ha estat qui ho ha llançat, i també ho ha recollit el mitjà francès ' L'Equipe '. Cristiano trenca així la seva relació amb Jorge Mendes , un dels millors representants de futbol, i responsable de pràcticament tota la seva carrera futbolística des que jugava a l'Sporting de Portugal.

Sembla que les tensions entre tots dos van començar a Torí, quan el lusità va voler marxar de la Juventus per anar-se'n a un altre equip de Champions League, per la qual cosa va acabar marxant al Manchester United. 'Público' també explica que la tornada del portuguès a Old Trafford va estar marcada per "mals comportaments de Cristiano, la majoria mai fets públics", cosa que va provocar que el United es queixés a Jorge Mendes.

El seu representant a partir d'ara serà el seu compatriota Ricardo Regufe, que ja el va acompanyar en el viatge a l'Aràbia Saudita.