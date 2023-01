L'Atlètic de Madrid i el FC Barcelona es veuen les cares al partidàs de la setzena jornada de LaLiga Santander. És una trobada d'alts vols i molt important per al conjunt culer: els catalans tenen l'oportunitat de posar terra pel mig amb el Reial Madrid i posar-se líders en solitari.

La punxada del conjunt blanc a la Ceràmica contra el Vila-real obre la porta de bat perquè el Barça, amb una victòria o un empat, pugui treure avantatge com a primer classificat de LaLiga. A hores d'ara, l'equip barceloní té 38 punts, empatat amb el Reial Madrid, que té un partit més. En cas de victòria matalàs, el Barça continuaria sent el primer classificat.

El rival del FC Barcelona serà un Atlètic de Madrid que no està fent la millor temporada. Els madrilenys són els quarts classificats de LaLiga amb 27 punts, empatats amb el Vila-real. Per tant, l'Atleti vol continuar guanyant punts per refermar-se en llocs de Champions League i posar distància amb els seus perseguidors. Això sí, ho té complicat per poder atrapar els caps de la taula.

El Barça arriba amb dubtes



Tots dos equips arriben al matx amb una ratxa immaculada. Els amfitrions han passat de ronda a la Copa del Rei després de vèncer sense gaires problemes l'Oviedo. A LaLiga van furgar en la desgràcia de l'Elx, que és cuers amb només quatre punts.

Per la seva banda, el Barça també arriba imbatut al matx, però amb alguns dubtes. Els culers van necessitar la pròrroga per poder guanyar el modesta Intercity mentre que només van poder treure un punt contra l'Espanyol a l'últim partit del 2022.

Horari i on veure la trobada



El partit es disputa el diumenge 8 de gener a partir de les 21:00 hores al Cívitas Metropolità. La retransmissió de la trobada anirà a càrrec de DAZN.

Atlètic de Madrid - FC Barcelona

Alineacions probables

Onze de l'Atlètic de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Savic, Reinildo; Llorente, Koke, Kondogbia, Carrasco; Griezmann i Joao Félix.

Onze del FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Pedri, Gavi; Dembélé, Ansu Fati i Raphinha.

Àrbitre: Munuera Montero

Estadi: Cívitas Metropolità