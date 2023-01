Gareth Bale / @EP

El davanter gal·lès Gareth Bale , guanyador de cinc Lligues de Campions amb el Reial Madrid, ha anunciat aquest dilluns el final "immediat" de la seva carrera esportiva als 33 anys "després d'una consideració acurada i pensativa".

"Després d'una acurada i pensativa consideració, anuncio la meva retirada immediata del futbol de clubs i internacional. Em sento increïblement afortunat d'haver pogut fer el meu somni a l'esport que estimo. Realment m'ha donat algun dels millors moments de la meva vida", va assenyalar en un comunicat Bale.

El britànic va assegurar tenir "un immens orgull i una immensa gratitud" per la seva carrera a nivell de clubs des del seu "primer toc al Southampton fins a l'últim amb Los Angeles", i que "jugar i capitanejar" el seu país en 111 ocasions " ha estat realment un somni fet realitat”.

"Vull mostrar la meva gratitud a tots aquells que han jugat el seu paper al llarg d'aquest viatge. Em sento en deute amb moltes persones per ajudar-me a canviar la meva vida i donar forma a la meva carrera d'una manera que mai no podria haver somiat quan vaig començar a els nou anys", va afegir Bale.

El gal·lès tampoc va oblidar la seva família perquè "sense la seva dedicació en aquests primers dies, sense una base tan sòlida", no estaria "escrivint aquesta declaració en aquest moment". "Gràcies per posar-me en aquest camí i pel seu suport infrangible", va afirmar. "La meva dona i els meus fills, el seu amor i suport m'han sostingut, just al meu costat a tots els alts i baixos i mantenint-me connectat a la terra en el camí. M'inspiren a ser millor i em fan sentir-me orgullós", ha remarcat.

"Així, passo amb anticipació a la següent etapa de la meva vida. Un temps de canvi i transició, una oportunitat per a una nova aventura ", va sentenciar el futbolista britànic, la decisió del qual arriba després d'haver jugat amb la seva selecció el Mundial de Qatar, on País de Gal·les no va poder passar de la fase de grups i on únicament va anotar un gol, de penal davant dels Estats Units.

Després de començar la seva carrera professional al Southampton, Bale va fitxar pel Tottenham on va començar a brillar, curiosament com a lateral, i va cridar l'atenció de 'grans' d'Europa. El Reial Madrid va apostar per ell i el va portar a l'estiu del 2013, després d'una dura negociació amb el conjunt londinenc i prop de cent milions d'euros.

L'equip madridista li va fer un contracte per sis anys, però el 2016 se'l va ampliar fins al 2022, encara que l'impacte real del de Cardiff va ser fins a la campanya 2017-2018 perquè a partir d'aquí, entre els seus problemes físics i el poc que va explicar per Zinedine Zidane i Carlo Ancelotti, tot just va jugar, amb una cessió d'un any pel mig al Tottenham .

En total, en les seves vuit temporades al Reial Madrid, a més de les cinc Champions, en què va ser protagonista a la del 2013-2014 amb un gol a la pròrroga de la final davant l'Atlètic de Madrid ia la del 2017-2018 , amb el doblet contra el Liverpool i la seva recordada xilena per al 2-1, va guanyar tres Lligues, tres Supercopes d'Espanya, una Copa del Rei, també amb gol decisiu, quatre Mundials de Clubs i tres Supercopes d'Europa. Va anotar un total de 106 gols i juntament amb Cristiano Ronaldo i Karim Benzema va arribar a formar la coneguda 'BBC' que va brillar en els seus primers anys com a madridista.

COMIAT DE PAÍS DE GALS

A més, el davanter també va escriure un comunicat a part per a "la família gal·lesa", a qui va confessar que la seva decisió de deixar el futbol internacional era, "de molt, la més difícil" de la seva carrera esportiva.

“Com descric el que significa per a mi ser part d'aquest país i aquest equip?” Com articulo l'impacte que ha tingut a la meva vida? Com poso en paraules el que vaig sentir cada cop que em vaig posar aquesta samarreta de Gal·les? La meva resposta és que no podria fer cap d'aquestes coses simplement amb paraules”, va remarcar.

"El meu viatge a l'escenari internacional és un que ha canviat no només la meva vida sinó també qui sóc. La fortuna de ser gal·lès i ser seleccionat per jugar i ser el capità de Gal·les m'ha donat una cosa incomparable a tot el que he experimentat. sento honrat d'haver pogut tenir un paper en la història d'aquest país increïble, d'haver sentit el suport i la passió del mur vermell, i d'haver estat junts en llocs inesperats i sorprenents", va afegir.