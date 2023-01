Catalunya press spotify camp nou

El FC Barcelona va anunciar aquest dilluns que l'empresa turca Limak Construction serà l'encarregada de dur a terme les obres de remodelació del nou Spotify Camp Nou , previstes per al proper mes de juny.

"El FC Barcelona informa que a la reunió de la Junta Directiva celebrada aquest dilluns s'ha aprovat que l'empresa turca Limak Construction serà l'encarregada de la remodelació de l'Spotify Camp Nou, les obres del qual estan previstes que s'iniciïn el proper mes de juny, just quan s'acabi la competició esportiva del primer equip", va anunciar el club.

L'adjudicació d'aquestes obres suposa un "pas ferm" de l'entitat en la consolidació d'un projecte "primordial" al futur del club, com és el nou estadi, joia de la corona de l' Espai Barça.

La vicepresidenta del club blaugrana, Elena Fort, va explicar en roda de premsa els detalls d'aquesta elecció. "Limak és una empresa de referència mundial , una de les més importants quant a estructura, sobretot d'obres civils", ha començat.

Tot i que només ha construït un estadi de futbol, el Mersin Arena de tan sols 25.500 espectadors (el nou Camp Nou acollirà 105.000 aficionats), Fort va assegurar que l'experiència al sector de futbol no era primordial. "L'estadi és una obra d'enginyeria, tenir experiència en estadis no sempre és necessari. L'empresa és constructora de l'aeroport d'Istanbul, el millor del món. El requisit d'experiència en estadis no era el principal o essencial tècnic", va argumentar. .

Els requisits més forts eren dos; complir els ' temps ' de les obres i assegurar la viabilitat econòmica. "Volíem que l'estadi es construís en el menor temps i amb la menor inversió possible. Així que el constructor havia de complir els tempos del club, per estar l'obra finalitzada abans del 2026. La segona condició era que fos un contracte finançable" , va explicar.

"Aquests mercats financers estableixen uns criteris per poder entrar, més estrictes. L'obra ha de tenir un preu màxim garantit. I l'empresa guanyadora ho ha garantit. Aporten solvència, en terminis i davant de qualsevol contingència", va assegurar sobre l'empresa turca, compromesa a no superar els 900 milions d'euros en aquesta execució del nou feu blaugrana.

Les obres s'iniciarien el juny d'aquest any, i abans del 125è aniversari del club (29 de novembre del 2024) Fort assegura que el primer equip, després de la seva estada temporal a Montjuïc durant la fase forta de les obres, estarà de tornada al Camp Nou, amb les obres finalitzades del tot "abans del 2026".

Fort va posar èmfasi que l'actual Camp Nou està "envellit" i suposa un alt cost econòmic de manteniment. Amb la seva remodelació completa es busca augmentar els ingressos i estar a l'alçada del club. "Estem especialment contents d'estar fent realitat aquest somni i la necessitat de tenir un Spotify Camp Nou que estigui a l'alçada del prestigi del FC Barcelona", ha valorat.