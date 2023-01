Matheus Fernandes, exjugador blaugrana / @EP

Males notícies per al Barça, que se n'ha assabentat aquest dimarts que haurà d'indemnitzar Matheus Fernandes amb 8,5 milions d'euros per acomiadament improcedent, tal com ha informat el Que t'hi jugues de SER Catalunya.

El centrecampista brasiler va ser acomiadat l'estiu del 2021 i Fernandes va interposar una demanda contra el club blaugrana , reclamant 14,8 milions d'euros, però els tribunals de justícia van desestimar l'argument de “danys morals” causats pel seu acomiadament.

Finalment, la sanció econòmica se saldarà amb una indemnització de 8,5 milions ... per un jugador que tan sols va disputar 17 minuts oficials amb la samarreta del Barça, en un partit contra el Dinamo de Kíev el novembre del 2020.

El Barça va esgrimir la pèrdua de nivell del jugador com a motiu de l'acomiadament, però el problema és que el preparador físic que va signar l'informe no va coincidir mai amb el futbolista al club.