Foto: La Vuelta



La Vuelta 23 pretén ser "colossal" gràcies a un recorregut, desvetllat íntegrament el passat dimarts 11 de gener a Barcelona (des d'on sortirà la primera etapa), que comptarà amb cims històrics com l'Angliru o el Tourmalet (icona del Tour) de França) i d'altres que s'estrenaran per intentar ser històriques d'inici, com la també asturiana La Cruz de Linares.

La capital de Catalunya acollirà la contrarellotge inicial el 26 d'agost, mentre que Madrid tornarà a ser el final de festa el 17 de setembre. I, pel mig, més de 3.150 quilòmetres amb moltes sorpreses.

La Vuelta 23 es compon a la seva 78a edició de 21 etapes; 4 seran planes, 2 planes amb final enlaire, 6 de mitja muntanya i 7 de muntanya, més 1 contrarellotge per equips i 1 contrarellotge individual a més de 2 dies de descans per al pilot.