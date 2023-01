Reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i la directiva del Tour de França @ep

Aquest dimecres 11 de gener, un dia després de la presentació de La Vuelta 23 al Palau de la Música Catalana, Barcelona ha començat les negociacions perquè el prestigiós Gran Dèpart del Tour de França se celebri a la ciutat.

Amb l'objectiu de seguir promovent Barcelona com una de les capitals esportives internacionals referent a la celebració d'esdeveniments esportius, el primer tinent d'Alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, i el regidor d'Esports, David Escudé, han reunit aquest matí al consistori amb Christian Prudhomme, director del Tour de França, per analitzar diferents opcions amb la voluntat que en el proper mandat la sortida d'aquesta gran competició ciclista es pugui fer des de Barcelona. L'acte també ha comptat amb la presència de Javier Guillén, director de la Vuelta, i Ruben Perís, director de la Vuelta Ciclista de Catalunya.

L'últim cop que el Tour va passar per Barcelona va ser el 2009. Ho va fer en dues jornades, el 9 i el 10 de juliol, amb les etapes 6 (Girona-Barcelona amb 175 quilòmetres) i 7 (Barcelona-Andorra amb 224 quilòmetres) respectivament .

El primer tinent d'alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, ha recordat que “Barcelona es pot convertir en una de les úniques ciutats del món en acollir els principals esdeveniments esportius mundials: el Mundial de Futbol de 1982, els JJOO del 92 i, ara, la sortida del Tour”.

També ha afegit que aquesta aposta dóna continuïtat a la feina feta en els darrers anys. Durant aquest mandat hem treballat per recuperar l'esperit que ens va permetre obrir-nos al món gràcies a les grans cites esportives, perquè creiem que l'aliança Barcelona i esport multipliquen els beneficis per a la ciutat i per a la competició que acull. Per això, a les properes edicions de La Vuelta i de la Copa Amèrica volem sumar ara la grandesa d'una prova com el Tour”. I ha recordat que aquest esforç demostra que “Barcelona està en forma”.

Barcelona, ​​una ciutat compromesa amb el ciclisme

L'anunci de l'inici de les negociacions amb el Tour es produeix precisament un dia després que s'hagi presentat al Palau de la Música Catalana el recorregut de La Vuelta 23, que aquest any sortirà des de Barcelona i passarà per la ciutat amb les dues primeres etapes.

Després de 61 anys i per segona vegada a la seva història, la ciutat serà l'escenari de la sortida, el 26 d'agost, amb una contrarellotge per equips amb 14,6 quilòmetres de traçat urbà. La segona jornada sortirà de Mataró i s'acabarà de nou a Barcelona, ​​a les portes de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el 27 d'agost, després de 181,3 quilòmetres.