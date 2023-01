El Barça i el Betis seran els protagonistes de la segona entrega de la Supercopa d'Espanya. Blaugranes i verd-i-blancs s'enfrontaran a partir de les 20h (hora peninsular espanyola) per ser el rival del Reial Madrid al primer títol oficial del curs. Els blancs van guanyar a la tanda de penals contra el València i volen tornar a alçar la copa a l'Aràbia Saudita, com ho han fet les dues vegades que s'ha disputat en aquest estat de l'Orient Mitjà.

"Fa temps que no guanyem títols i ja tocaria", va assegurar el tècnic barcelonista, Xavi Hernández, a la prèvia del matx. "Sóc aquí per aconseguir títols i si no els aconsegueixo, em matareu", ha afegit el de Terrassa, que ha admès que tant ell com la plantilla estan "il·lusionats".

Tota la plantilla blaugrana està disponible per al xoc, incloent-hi els sancionats a la lliga Robert Lewandowski i Ferran Torres. Cal veure, per tant, si Xavi aposta per la fórmula dels 4 centrecampistes, amb Pedri com a fals extrem, o si recupera el 4-3-3 amb dos extrems oberts.

ELOGIS AL BETIS

"És un equip que gaudeix amb la pilota, tenen jugadors que no la perden. Tenen molta qualitat tècnica, dels rivals que millor juguen a LaLiga. Serà un duel complicat, intentarem dominar a través de la pilota", ha apuntat.