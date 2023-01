L'expresident del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu / Arxiu

Que la junta esportiva liderada per Josep Maria Bartomeu no tenia bona relació amb Leo Messi i Gerard Piqué , és més que sabut. El que no se sabia fins ara va ser com es parlava entre els diferents membres sobre dos dels seus jugadors insígnia, cosa que ja ha quedat al descobert a causa de la investigació dels Mossos d'Esquadra i la posterior filtració que s'ha comès.

Als xats de Whatsapp, Román Gómez Ponti, l'excap de l'assessoria jurídica del club blaugrana, parla amb especial rancor cap a Leo Messi, a qui qualifica de "rata de claveguera" i "nan hormonat". Altres protagonistes d'aquestes converses eren Bartomeu, Òscar Grau, CEO del club aleshores, i altres directius com Jordi Moix, Oriol Tomàs i David Bellver , el director financer Pancho Schroder i Javier Sobrino, director d'Estratègia i Innovació.

En una conversa del 22 de març del 20202, es podia llegir com plantejaven la necessitat de reduir la massa salarial i la possibilitat de prendre "mesures radicals" per fer-ho. Una de les idees que plantegen és “publicar els contractes milionaris del primer equip perquè la gent els pugui repudiar públicament”.

10 mesos després, a El Mundo van aparèixer publicats els contractes i les ingents quantitats de diners que van cobrar. La investigació dels Mossos apunta cap a Gomez Ponti, Grau i Bartomeu , els quals podrien haver comès el delicte de "revelació de secrets" per haver difós dades personals, però el mitjà de comunicació queda exonerat.

Després de publicar-se el contracte, van buscar el culpable al mateix xat. Bartomeu va dir "qui ho ha filtrat fa mal al club", mentre que Gómez Ponti li va contestar "Barto, de veritat, no es pot ser tan bona persona amb aquesta rata de claveguera. El club li ha donat tot i ell s'ha dedicat a marcar una dictadura de fitxatges, traspassos, renovacions". I continua així: “Jo no ho podré fer mai, però a les xifres del seu contracte s'hi hauria de sumar Pinto, la renovació de Suarez i la de Jordi Alba. O la comissió de renovació de Fati (Rodrigo Messi agent?. Però si no sap ni llegir ia sobre portava de soci un traficant de drogues)”.

Gómez Ponti segueix endavant amb els seus atacs cap a l'astre argentí: "I sobretot el cúmul de xantatges i desplantaments que el club i els que treballem hem patit d'aquest nan hormonat que deu al Barça la vida….ahhh. Però quan van malament donades (pandèmia) reps el seu mític wa (whatsapp): 'presi' baixa'ls el sou als altres, però a mi ia Luis no ens toquis' Tant de bo marxi entre la indiferència de la gent, que és el pitjor que li pot passar (un pesseter més)".

Òscar Grau li dóna la raó, i Bartomeu expressa que està d'acord "amb moltes coses", però que la filtració del contracte fa malbé la imatge del club.

Els Mossos sostenen que els missatges i correus que es van enviar "sembla un pretext per simular que adoptaven mesures internes per determinar qui era la interlocutòria de la filtració". Però podria haver estat una maniobra de distracció, ja que mesos abans van recomanar la filtració dels contractes.

Pel que fa a Gerard Piqué, Gómez Pontí també es va despatxar a gust després de les famoses declaracions en què deia que reclamava "sang nova" després de perdre 2-8 contra el Bayern. El qualifica d'exemple de fill de la gran puta sense cap escrúpol”. I afegeix: “hauríem de filtrar els seus contractes”, cosa que va acabar succeint el 21 de setembre del 2022.

Segons els Mossos, aquestes filtracions no eren un "fet aïllat", ja que la "utilització interessada" dels mitjans era una cosa habitual a l'època de Bartomeu.