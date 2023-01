Ansu Fati, autor d'un gol / Twitter @fcbarcelona_ca

Hi haurà Clàssic entre el FC Barcelona i el Reial Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya, que es disputarà diumenge a l'Aràbia Saudita, després de passar l'equip blaugrana a la tanda de penals --com els blancs contra el València-- després d'un igualat i elèctric duel davant del Real Betis.

Els blaugranes poden seguir somiant guanyar la Supercopa per primera vegada amb aquest format de semifinals i final, i pugnaran pel títol, que seria a més el primer de l'era Xavi, davant el vigent campió, un Reial Madrid que va eliminar el València també a la tanda de penals.

El Barça, que es va posar fins a dues vegades al davant --durant els primers 90 minuts ia la pròrroga--, va haver d'esperar la tanda final per aconseguir la passada, gràcies a un Marc-André ter Stegen que, després d'un gran partit amb parades decisives, va tornar a ser heroi amb dos llançaments de penal detinguts.

Abans d'arribar a aquesta tanda final, es va veure un partit igualat, amb bones ocasions a les dues àrees i amb gols. Amb canvis de domini i de possessió. Una bogeria de duel que no va voler acabar mai i se'n va anar primer a la pròrroga, que va donar lloc a dos golassos, i després a la tanda de penals. Mateix final que a la primera semifinal, però amb un guió ben diferent.

El Barça va començar dominant la pilota i les ocasions, amb un Reial Betis que no es va despertar fins que el Barça el va convidar a fer-ho amb un parell d'errors defensius que va resoldre Marc-André Ter Stegen. Tot i que el principal ensurt se'l va emportar el Betis amb el primer dels dos gols anul·lats (per fora de joc) a l'equip 'culé'.

Tot i que no estava fi Lewandowski, després de fallar controls, passades de primeres i rematades, i malgrat que tampoc va poder afinar en la seva primera rematada a passada de Dembélé, bloquejat pel central Luiz Felipe, la bèstia polonesa va despertar al minut 40. El rebuig li va quedar perfecte per volejar i superar, finalment, Claudio Bravo. Un killer com el polonès, per inactiu i poc fi que estigui, sempre acaba per perforar la xarxa rival.

Això sí, al 45' va haver d'aparèixer de nou el salvador Ter Stegen per, en un doble paradó, desviar els trets de Rodri i de Luiz Henrique. Aquest darrer, a més, sense tenir gaire visió del tret. Una sensació de perill bètic que es va repetir després del descans.

El Barça no va aconseguir tancar el partit, tot i que Dembélé va continuar sumant adeptes amb una enèsima carrera per l'esquerra (aquesta vegada va ser Raphinha l'extrem dret) que, després de retallar i amagar, va acabar en xut que va fregar el pal. Va ser un gran partit el del francès, que sol tenir-ne una de freda i una de calenta i, al desert d'Aràbia, va tocar el segon.

Sense aquell 0-2 que donaria tranquil·litat, l'equip de Xavi va tornar a cometre l'error de creure abans que tot estava tancat. Els canvis no van ajudar, tampoc, i el Betis se'n va anar a dalt. Obligats a això, sí, però amb criteri. I, al 77', va obtenir premi un Nabil Fekir que portava l'equip a l'esquena, amb un xut col·locat i potent de primeres després d'una assistència gairebé sense voler de Luiz Henrique, un altre dels destacats a l'equip de Manuel Pellegrini.

La igualtat ja no es trencaria, no en el temps reglamentari. I això que Robert Lewandowski va celebrar per uns moments el doblet. Però el gol va ser ben anul·lat per fora de joc de Ferran Torres a l'inici de la jugada. A l'altra àrea, Ter Stegen va desviar un xut de l'exblaugrana Juan Miranda, i en aquest intercanvi elèctric de vegades Claudio Bravo també va enviar a córner un xut d'Ansu Fati, que va entrar de refresc.

DOS GOLASSOS A LA PRÒRROGA; LA TANDA VA DICTAR SENTÈNCIA

Ansu va avisar i poc després va encertar. Ja a la pròrroga, el jugador del planter va posar per davant el Barça amb un autèntic golàs. El rebuig de la defensa del Betis el va anar a buscar Ansu per volejar de primeres la pilota caiguda del cel i posar-la al pal contrari, fent inútil l'estirada de Claudio Bravo. Un gol que fa pensar que la millor versió d'Ansu, després de les diverses lesions de gravetat, encara pot tornar a sortir.

Però el duel, en què el Betis no es rendia, es mereixia veure un altre gol de bella factura. Al 101' Loren Morón, un altre refresc a la nevera, se la va colar a Ter Stegen de taló. Luiz Henrique va tornar a fer de les seves per la dreta i va assistir el davanter, que tenia a l'esquena Ronald Araujo i va tirar de truc de màgia per rematar de taló, botant, per aconseguir el 2-2. Tacó que va intentar Ansu Fati, de més lluny i amb més dificultat, sense poder batre Bravo.

El xilè no va poder ser heroi per als seus a la tanda de penals, ja que aquest premi se'l va endur, sens dubte, un Ter Stegen que va detenir els llançaments de Juanmi i William Carvalho. L'alemany està de dolç i va ficar el seu equip en aquesta 'clàssica' final. Partit en què el Barça buscarà aquest primer títol per al Xavi entrenador, i aquesta primera Supercopa a 'final four' davant un Reial Madrid que intentarà revalidar el títol.