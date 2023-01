Sergio Busquets alça la copa. Foto: RFEF

El millor partit contra el millor rival i amb un campionat en joc. El Barça torna a alçar un títol després de 638 dies des del darrer: la Copa del Rei que va guanyar el 2021. Els blaugrana són els campions de la Supercopa d'Espanya després de superar de manera clara i incontestable el Reial Madrid (1-3) a la final jugada a Riyad el passat diumenge 15 de gener. D'aquesta manera, Xavi Hernández guanya el seu primer títol com a entrenador blaugrana .

El partit, de fet, va acabar amb el mateix resultat que el xoc de la primera volta de la lliga, però amb els blaugrana celebrant i els blancs com a derrotats. Xavi va tornar a decantar-se per la fórmula dels 4 centrecampistes, igual que Carlo Ancelotti.

Robert Lewandowski va tenir la primera ocasió del partit després d'un cop de cap que va marxar per alt, però el veritable perill va arribar en la següent ocasió quan l'atacant va posar a prova Thibaut Courtois. El porter belga va treure una mà miraculosa al xut des de la frontal del polonès, que va acabar al pal. A l'àrea contrària, Karim Benzema va tenir, amb un cop de cap, l'opció d'avançar els blancs, però la rematada no va trobar porteria.

Sí que ho va fer, en canvi, el sempre efervescent Gavi. L?interior andalús no va perdonar en un mà a mà amb Courtois, aprofitant, al minut 31, una assistència de Lewandowski en greu error en sortida de pilota d?Antonio Rüdiger. I malgrat que els últims partits el Barça havia pecat d'indolència i manca d'intensitat, res més lluny de la realitat; els de Xavi van seguir mossegant i el segon gol, obra del punta polonès, va arribar gairebé sobre el límit del primer temps.

Després del descans, Ancelotti va fer entrar Rodrygo per un Camavinga molt superat, fent que Fede Valverde tornés a la sala de màquines. Tot i així, la bona feina del Barcelona va ser una llosa per a la fràgil defensa blanca i de nou Courtois va tornar a sortir al rescat amb una altra parada de mèrit a Dembélé, que va xutar creuat sense sort.

En canvi. al minut 69, per a tranquil·litat dels culers que no estiguessin alleujats amb el 0-2, Pedri i Gavi van combinar per acabar de liquidar el conjunt blanc.

Els blancs anotarien el gol de l'honor ja en el temps de descompte, però la Supercopa ja viatja cap a les vitrines del Camp Nou.