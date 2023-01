Foto: RFEH

Una golejada per segellar la classificació. Espanya va derrotar Gal·les (5-1) en el segon partit del mundial d'hoquei herba, en un partit disputat diumenge passat 15, de manera que els Red Sticks ja saben que estaran a les eliminatòries, el que falta saber és en quina posició .

Després d'un primer quart sense gols, el segon quart va arrencar de manera molt positiva per als de l'equip de Max Caldas. Un excel·lent flic de Marc Recasens i un precís control i xut de Marc Reyné avançava Espanya al marcador, al minut 17. Va reaccionar Gal·les. Va prendre part de la iniciativa del matx i va començar a assetjar la porteria d'Adrián Rafi, però sense ocasions manifestes. Espanya aprofitaria una contra per augmentar l'avantatge al marcador. Una jugada enorme de Gerard Clapés, que aconseguia desfer-se de tres defenses gal·lesos, va acabar amb el gol d'Álvaro Iglesias després de punxar el xut del jugador de l'Egara. Al minut 26, nova oportunitat per augmentar el marcador. Però aquesta vegada, Marc Miralles no va poder convertir un penal stroke i el seu xut va sortir alt. Amb aquest 2-0 es va arribar a la mitja part.

El capità Marc Miralles anotaria el 3-0 al minut 33, mentre que el quart va arribar 6 minuts més tard. Aleshores, els Red Sticks van baixar una mica la intensitat, cosa que els va portar a encaixar l'únic gol dels britànics.

La propera trobada serà dijous 19 contra una altra selecció britànica, en aquest cas Anglaterra.