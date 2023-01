Hansen, somrient després de la seva renovació. Foto: FCB

Les dues jugadores noruegues de la primera plantilla del Barça, Caroline Graham Hansen i Ingrid Engen, han renovat els contractes amb el club blaugrana. Dilluns passat 16 de gener es va anunciar la prolongació del vincle de Hansen, mentre que aquest dimarts 17 al matí ha estat el torn del seu compatriota.

Hansen, lesionada, vestirà de blaugrana fins al 2026. Va arribar al club el 2019 i ha demostrat ser una de les extrems més diferencials del món. "És com una família. Sóc culer, em sento com els fans i espero que ells sentin que juguem per a ells. El Sóc culer (cosa que publica molt sovint a les xarxes socials) significa això", va assegurar als mitjans del club. "Gaudiré dels anys que vénen", va afegir.

Engen també amplia el contracte. Foto: FCB

Per la seva banda, la centrecampista Engen amplia el seu vincle fins al 2025. "Estic super contenta de poder quedar-me aquí, segueix sent un somni jugar per a aquest club. Em vaig sentir com a casa des del primer dia", va afirmar Engen.