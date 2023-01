José María Sánchez Martínez, un dels àrbitres de Primera Divisió. Foto: RFEF



El Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) ha assegurat, en un comunicat publicat aquest dimarts 17 de gener, que treballa a la "contínua recerca de millores" per assolir l'"excel·lència" i ha convidat LaLiga a adoptar la tecnologia del fora de joc semiautomàtic que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va fer servir a la recent Supercopa d'Espanya. "Acabar amb l'error humà no és possible, però sí que ho és al fora de joc si s'aplica l'eina del semiautomàtic. Per això, convidem a la LNFP a implementar la tecnologia del fora de joc semiautomàtic després de l'experiència duta a terme per la RFEF a l'última Supercopa d'Espanya", va anunciar el CTA.

Al text, els representants arbitrals apunten que aquesta tecnologia evita "qualsevol tipus de fallada" en la presa de decisions respecte a aquesta acció del joc a través de l'activació d'una sèrie d'alertes que converteix l'eina en "infal·lible".

D'altra banda, el CTA ja ha pres les "més estrictes mesures disciplinàries" internes que afectaran algunes designacions ja anunciades. L'anunci arriba després de les queixes de l'entrenador del Cádiz, Sergio González, per un fora de joc no assenyalat al partit contra l'Elche. El tècnic català va assegurar que, després del matx, l'àrbitre li va reconèixer un error del videoarbitratge.