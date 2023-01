El camp de la Foixarda, situat a la muntanya de Montjuïc. Foto: Viquipèdia

No és un crit d'alerta ni una reivindicació nova, però ha tornat a posar-se sobre la taula. I és que en paraules del president de la Federació Catalana de Rugbi, Ignasi Planas, l'esport "arriba al seu centenari arrossegant el mateix problema dels darrers 100 anys: la falta de camps a Barcelona. Si no hi posem solució de forma immediata no només no podrem créixer, sinó que pot perillar la nostra continuïtat".

I és que el màxim mandatari de la federació va tornar a denunciar que la manca d'inversió és una condemna per a l'esport. De fet, en tres dècades no s'ha inaugurat cap recinte per practicar aquest esport a la ciutat: l'última estrena va coincidir amb la celebració dels Jocs Olímpics de 1992.

La situació, segons va denunciar Planas, és sagnant si es compara amb Madrid; des de l'any 2018 a la capital de l'estat s'han inaugurat quatre camps... que són els que hi ha a la capital de Catalunya. La Foixarda (a la muntanya de Montjuïc), la Teixonera (a la Vall d'Hebron), la Mar Bella (a toca de la platja, al districte de Sant Martí) i el que les instal·lacions d'Esports UB (al districte de les Corts) són els quatre equipaments que hi ha la ciutat per practicar aquesta disciplina esportiva.

Planas va denunciar que, segons dades recollides per la Universitat Ramon Llull, mentre Barcelona té 4 camps de rugby i 2.000 fitxes federatives actualment (una ràtio de 500 persones per camp), Madrid té 13 camps de rugby per a 4.000 jugadores, cosa que es tradueix en una ràtio de 300 per instal·lació.

El camp de la Mar Bella. Foto: CN PobleNou

"La manca de camps a Barcelona és un hàndicap que està esdevenint definitiu. L'incompliment reiteratiu dels diferents governs de l'Ajuntament de Barcelona dels darrers 30 anys és vergonyós i està impedint que un esport pugui créixer a la capital del nostre país", va afegir el dirigent, que va incidir també que l'estat d'algunes de les instal·lacions és decadent.

Barcelona concentra una part important del total de les fitxes federatives de rugbi que hi ha a Catalunya. Segons les dades més recents de l'Idescat, el 2021 hi havia 5.528 practicants d'aquest esport en totes les seves categories. La immensa majoria (4.032) eren homes, per les 1.496 dones. La radiografia es completa apuntant que hi ha 48 clubs repartits pel territori.

"SUBSISTIR, NO CRÉIXER"

La situació, enquistada, provoca que la Federació es vegi obligada a adoptar una posició de "subsistir" davant "la impossibilitat de créixer". Tant els responsables de l'organisme com dels clubs asseguren estar "farts de promeses buides i de compromisos incomplerts".

La protesta del rugbi català acaba amb un contundent "el rugbi s'ofega: necessitem camps".