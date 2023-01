Memphis Depay amb el FC Barcelona / @EP

Memphis Depay serà jugador de l' Atlètic de Madrid les pròximes hores després d'arribar a un acord amb el Barça pel traspàs. Els matalassers abonaran una quantitat que oscil·la entre els tres i els cinc milions d'euros pel davanter neerlandès de 28 anys, que signarà fins al 2025.

Memphis va arribar lliure al club blaugrana el 2021, procedent de l' Olympique de Lió , i el seu contracte acabava aquest proper 30 de juny. Per tant, el Barça aconsegueix benefici net per un jugador que va arribar gratis i que, a més, no se li haurà de pagar el salari de mitja temporada. Els emoluments rondaven els 10 milions d'euros bruts a l'any. Per tant, s'espera que el Barça pugui inscriure els nous contractes de Gavi i Araujo , o com a mínim un.

L'Atlètic necessitava un davanter de manera desesperada després que Joao Félix sortís cedit al Chelsea la setmana passada. A les negociacions, el Barça va intentar que l'Atlètic cedís a l'intercanvi de Memphis amb Yannick Carrasco , però els matalassers es van tancar en banda. Tot i que les relacions entre tots dos equips ja s'havien tensionat suficient, amb l'amenaça de Gil Marín d'emportar-se Memphis gratis a l'estiu, finalment hauran d'abonar aquesta petita quantitat.

Memphis va jugar 38 partits a la seva primera temporada, anotant 13 gols, però en aquest segon curs no estava tenint pràcticament protagonisme.