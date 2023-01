Piqué i Laporta mantenen molt bona relació / @EP

Gerard Piqué , el president de la Kings League, estaria intentant portar la lliga de streamers al Camp Nou i ja s'hauria reunit amb Joan Laporta per fer-ho. Els dos presidents es van reunir a Barcelona per plantejar com fer-ho, i sembla que ja hi ha unes primeres informacions que ja han transcendit i que podrien ser certes.

Piqué estaria intentant que la fase final de la Kings League es jugui a l'estadi blaugrana, els dies 25 i 26 de març. L'exfutbolista ho va anunciar en un stream, i va deixar caure que seria un estadi que li portaria " molt bon record per al Kun ". Aquesta dada redueix les possibilitats al Civitas Metropolità, encara que quan el jugador argentí va vestir la samarreta matalassera eren al Vicente Calderón, i al Camp Nou.

A partir d'aquí, es desconeix quin tipus de xifres o pretensions estarien manejant les dues parts perquè aquesta fita històrica pogués tenir lloc. El que sí que s'ha quedat clar és que totes dues parts veurien amb molt bons ulls aquest acord.