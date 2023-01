El Manchester City encapçala la llista. Foto: Manchester City

Per primera vegada a la història, 6 dels 10 clubs de futbol més rics del món són de la Premier League anglesa. Així es desprèn de la darrera edició del Football Money League publicat per Deloitte , que posa dades concretes a la sensació que tenen els aficionats d'equips de lligues de molts països, que veuen com cada cop més jugadors d'elit posen rumb a la lliga anglesa.

Manchester City (primer), Liverpool (tercer), Manchester United (quart), Chelsea (vuitè), Tottenham Hotspur (novè) i Arsenal (desè) són les societats de la Premier i els seus respectius llocs a la llista. Els quatre restants són el Reial Madrid (segon), PSG (cinquè), Bayern (sisè) i Barça (setè).

Darrere d'aquest top 10 apareixen Juventus, Atlètic de Madrid i Borussia Dortmund, com a clubs italians, espanyols i alemanys, però també altres conjunts anglesos, com West Ham United, Newcastle United i Everton.

QUI SÓN ELS PROPIETARIS DELS EQUIPS?

1) Manchester City. La propietat del club és del City Football Group (CFG). La majoria de les seves accions són propietat de Mansour bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan, un xeic dels Unió dels Emirats Àrabs, la fortuna del qual s'estima en 21 bilions de dòlars.

2) Reial Madrid. És un club, per tant la seva propietat és de la seva massa social.

3) Liverpool. La propietat és de Fenway Sports Group, un holding nord-americà que també és propietari de franquícies de la Major League Baseball (Boston Red Sox) i de la National Hockey League (Pittsburgh Penguins). Un dels socis de Fenway és la superestrella de la NBA LeBron James.

4) Manchester United. Com els seus eterns rivals de Liverpool, els Diables Rojos també són propietat d'empresaris nord-americans. Són Joel i Avram Glazer, dues figures molt qüestionades pels aficionats de tota la vida del club, que volen recuperar-ne el control.

5) PSG. Després d'uns anys d'irrellevància a l'ombra de clubs com Olympique Lyonnais i Olimpique Marseille, el 2011 Qatar Sports Investments va comprar el club de la capital francesa. Des d'aleshores, amb una inversió constant i milionària, ha aconseguit convertir-lo en un gegant, malgrat que el somni de guanyar la Champions League encara no s'ha aconseguit. El seu president és Nasser Al-Khelaifi.

6) Bayern München. El gegant alemany presenta un model híbrid de propietat. El 75% és dels seus socis, mentre que el 25% restant està dividit, en tres parts iguals, per tres grans empreses... però que són de Baviera, el land alemany d'on és el club. Es tracta d'Adidas, Allianz i Audi.

7) Barça. És un club, per tant la seva propietat és de la seva massa social.

8) Chelsea. Una de les entitats que ha canviat de mans recentment. El conjunt anglès ha passat de mans del magnat rus Roman Abramóvitx a l'empresari nord-americà Todd Boehly i Clearlake Capital, un fons d'inversió.

9) Tottenham Hotspur. El segon club de la capital anglesa de la llista també és de propietat nord-americana. En concret, d'ENIC Group, que va adquirir l'entitat el 2001. Al capdavant de l'entitat del nord de Londres hi ha l'empresari Daniel Levy.

10) Arsenal. Tanca la llista de 10 el club gunner, propietat de Kroenke Sports & Entertainment, un holding nord-americà propietat de Stan Kroenke. L´empresa té experiència en gestió d´altres equips d´altres modalitats esportives.