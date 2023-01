Foto: FCB

Avisat que la Copa del Rei és un escenari ple de mines després del que va passar al camp de l'Intercity, el Barça no va tornar a repetir errors. Els de Xavi Hernández van golejar el Ceuta (0-5) la nit del 19 de gener i ja són als quarts de final de la competició. L'equip va demostrar que havia après la lliçó i, tot i alinear els menys habituals, va saldar el xoc davant del cuer del seu grup de Primera RFEF.

Després d'un viatge incòmode (com passa a tots els equips que viatgen a la Ciutat Autònoma) i un inici de trobada amb molta empenta per part dels locals, els blaugrana (ahir de daurat) van haver d'esperar fins gairebé el descans per avançar-se. Raphinha , un dels futbolistes que han anat perdent protagonisme a mesura que ha avançat el curs, va trencar el forrellat ceutí.

A la segona meitat arribarien la resta dels gols. Primer va ser Robert Lewandowski , sancionat a la Lliga i que està aprofitant la resta de competicions per no perdre ritme, i més tard Ansu Fati i Franck Kessié . El 9 polonès repetiria a les acaballes del partit per signar un nou doblet.

La nota més negativa (possiblement l?única de la jornada d?ahir) va tornar a ser Ferran Torres. El valencià continua immers en una mala dinàmica, poc connectat amb els seus companys, imprecís i capcot quan comet errors.

Ja a casa després de tornar de matinada, l'equip espera conèixer el seu rival al sorteig que se celebra a la 1 del migdia d'aquest divendres 20. Reial Societat, Sevilla, València, Athletic Club, Atlètic de Madrid, Osasuna i

Reial Madrid són els possibles rivals de l'eliminatòria, que es jugarà a partit únic i al camp de l'equip que quedi determinat pel sorteig.