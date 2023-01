El Barça celebrant un gol / @EP

El FC Barcelona s'enfrontarà a la Reial Societat aquest diumenge pel títol de la Supercopa d'Espanya després de guanyar aquest dijous la semifinal per 3-1 al Reial Madrid, un duel que va necessitar una pròrroga i on les blaugranes van resistir la millora de la seva rival després del descans i jugar amb un menys des del minut 59.

Va ser un xoc entretingut i vibrant, malgrat que l'actual campió va aclaparar a la primera meitat en domini. Després, l'equip madridista va aprofitar la seva oportunitat i l' expulsió d'Irene Paredes ho va igualar tot més, encara que no prou perquè l'equip madrileny pogués finalment guanyar el català després de deu enfrontaments. Un penal a la pròrroga va acabar per decantar la balança del líder de la Lliga F.

El Barça va signar un monòleg al primer temps , on no va deixar marge a un Reial Madrid on Alberto Toril va optar per la carta del contraatac amb la francesa Naomie Feller com a única referència a dalt i Esther González a la banqueta, i amb la sueca Freja Siri a el mitjà al costat de Claudia Zornoza per donar més força. Jonatan Giráldez, per la seva banda, va repetir amb el mateix onze de la visita a l'Alfredo di Stéfano amb què va lligar de mans i va controlar el seu rival, encara que la seva allau ofensiva no va ser similar.

El conjunt català va tornar a demostrar que hi ha un esglaó per sobre, sobretot si surt sense donar concessions. Va aconseguir la pilota ràpidament i el seu poderós físic i la seva pressió després de pèrdua va reduir el rival, que amb prou feines va poder passar del migcamp, excepte una vegada amb Feller.

El domini no es va traduir en grans ocasions per a les blaugranes, encara que des de molt aviat van avisar amb una gran jugada individual de Geyse Ferreira i tall providencial de Kenti Robles. El Barça va tancar les madridistes, privades de poder connectar amb Caroline Weir i amb Olga Carmona i Athenea del Castell també neutralitzades pel poder de Lucy Bronze i Fridolina Rolfö.

Ana Cronogorcevic va donar un altre avís amb un bon cop de cap que va obligar a intervenir per primera vegada Missa Rodríguez, que poc després no va poder fer res davant el gran xut de Claudia Pina, que va tornar a demostrar que se li dóna molt bé el conjunt madrileny i que va posar l'1-0 al minut 24.

El gol no va fer reaccionar el Reial Madrid, que va patir molt al no poder tenir gairebé la pilota, sempre en poder de l'equip de Giráldez que va perdonar el 2-0 amb una rematada alta propera a la porteria de Crnogorcevic després d'un cop de cap de Crnogorcevic. Un llançament de falta de Pina, un altre cop de cap de Bronze davant una defensa que s'ho va passar malament a pilota parada i un parell de trets de Guijarro van tancar la primera meitat.

WEIR EMPATA I L'EXPULSIÓ L'IGUALA MÉS

La segona meitat no va variar el guió encara que el Reial Madrid va fer un pas endavant a costa de deixar més espais el Barça. El domini va continuar sent de l'actual campió, però les madridistes van trobar l'efectivitat i Weir en el seu primer xut a porta del xoc. L'escocesa va patir una falta a la vora de l'àrea i la va executar ella mateixa a la perfecció per posar l'1-1.

L'equip de Toril no va fer un pas enrere malgrat la igualada i aquest risc va estar a punt de costar-li perdre ràpid el botí. Geyse Ferreira va fer una altra mostra de potència, però li va faltar encert davant Missa Rodríguez. Poc després, Irene Paredes, amb una groga per una falta sobre Feller, va mesurar malament i va fer caure de nou la francesa per deixar amb deu el seu equip.

Les dues banquetes van reaccionar ràpid amb Marta Torrejón entrant per Crnogorcevic per reforçar la defensa i amb Maite Oroz i Esther González, canvis ofensius per intentar aprofitar la superioritat numèrica. El partit es va obrir definitivament i la qualitat tècnica i experiència del Barça va compensar jugar amb una menys.

Una pressió de Geyse sobre Missa Rodríguez va estar a punt de provocar l'autogol de la portera encara que amb possible falta de la brasilera, un autèntic 'turment' per a la defensa rival que va aguantar per allargar el xoc fins a la pròrroga malgrat la insistència de l'equip blaugrana , una mica 'tocat' en el físic.

En el temps suplementari, malgrat els canvis, aquest aspecte va ser decisiu a banda i banda. Mariona Caldentey i Athenea del Castillo van gaudir de les dues millors abans que entre Tere Abelleira i Sofie Svava enderroquessin innocentment Lucy Bronze i Caldentey no fallés des dels onze metres. Salma Paralluelo va sentenciar quan el duel arribava al final.