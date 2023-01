Foto: FCB

Prop de 80.000 persones van veure, la freda tarda del 22 de gener passat, una victòria per la mínima del Barça contra el Getafe (1-0). Un gol de Pedri, aprofitant una centrada mesurada de Raphinha, va ser una de les poques notes destacades d'un partit força insípid per part d'un conjunt madrileny ultradefensiu i d'un blaugrana que no va trobar la manera de fer gaire més mal.

De fet, Marc ter Stegen va ser clau en el partit perquè els blaugranes no encaixessin, salvant dues mà a mà davant de puntes visitants, amb les idees clares buscant sortides ràpides intentant agafar desprevinguda la defensa blaugrana.

L'últim gran episodi destacable del partit va ser l'expulsió que va vorejar Dembélé per un model al defensa local Alderete, encara que l'acció del punta francès es va saldar amb una targeta groga i sense la intervenció del VAR.