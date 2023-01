Dani Alves @ep

La presó de Brians 2 , a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha assignat el futbolista Dani Alves al mòdul 13, dedicat a presos per delictes contra la llibertat sexual, i es preveu que passi els primers dies amb un altre pres a la seva cel·la.

Fonts penitenciàries han explicat que la presó li ha assignat aquest mòdul aquest mateix dilluns després d'una "breu estada" al departament d'ingressos, després d'arribar aquest matí traslladat des de la presó de Brians 1.

Les fonts esmentades han concretat que el procés d'assignar-li mòdul ha estat tan ràpid perquè els treballadors del centre ja tenien els informes dels professionals de Brians 1, on el jugador va ingressar divendres per presumptament agredir sexualment una dona a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre.

La majoria d'interns del mòdul 13, com a tota la presó de Brians 2, són penats, però també hi ha alguns preventius com Alves.

El futbolista ha estat traslladat de presó aquest dilluns després que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat ha acordat designar-lo Brians 2, que té mòduls més petits, per "garantir millor la seguretat i la convivència" .