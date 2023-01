Obres a l'Spotify Camp Nou / @EP

El FC Barcelona va negar haver saltat la normativa interna del club i haver concorregut en una irregularitat pel que fa al procés d'adjudicació de les obres del nou Spotify Camp Nou, i assegura que els requisits es van actualitzar i que l'empresa guanyadora, la turca Limak, compleix amb tots ells.

Desmentint la informació d''El Confidencial', el club titlla de "fals" que el contracte de licitació impedia que una empresa com Limak pogués presentar-se al concurs, en no haver construït un estadi de 40.000 espectadors com a mínim prèviament.

"El plec de condicions sobre la licitació de les obres de reforma de l'Spotify Camp Nou ha estat comunicat a totes les empreses que es van presentar i té com a data de vigència l'1 de setembre de 2022. En aquest plec no s'estableix com a requisit per poder ser empresa adjudicatària que s'hagi d'haver construït un camp de futbol de més de 40.000 seients ni dues construccions referents a Espanya”, defensa el club.

Reconeix, això sí, que prèviament a aquest procés de licitació hi va haver un procés que es va iniciar el 2017 que va quedar cancel·lat en data desembre del 2020. “No és fins al setembre del 2022 quan es va iniciar el nou procés de licitació mitjançant el qual s'adjudiquen les obres com a empresa més ben valorada a LIMAK", argumenta l'entitat.

De la mateixa manera, el club esgrimeix que Limak podia presentar-se en base als requisits marcats per l'actual Junta Directiva, malgrat que la informació citava uns documents del 2017 que, sobre la base d'ells, sí que impedien a Limak optar a les obres del feu blaugrana.

"La pre qualificació a què fa referència es basa en documents de l'any 2017 que formaven part d'una licitació de la construcció del camp amb el Projecte antic, de l'anterior Junta Directiva", reitera el club.

D'acord amb els requisits finals de pre qualificació establerts al plec de condicions de data 1 de setembre de 2022 per l'actual directiva, "totes les empreses participants a la licitació eren aptes per participar".

D'altra banda, quant al fet que aquest suposat incompliment dificultaria la llicència d'obres de l' Ajuntament de Barcelona , el club també ho nega. "El tràmit d´obtenció de llicència d´obres amb l´Ajuntament de Barcelona és totalment independent del procés d´adjudicació de l´empresa que realitzarà la construcció. En cap cas està en risc la llicència d´obres perquè el titular d´aquesta és el FC Barcelona com a promotor de les obres, no l?empresa constructora", conclou el comunicat del club.