L'exfutbolista Gianluca Vialli va morir el 6 de gener passat. Foto: Europa Press

"Tinc por i estic preocupat". Així s'expressava, a finals de la setmana passada, l'exfutbolista Dino Baggio en declaracions a La Gazzetta dello Sport. Unes declaracions a cor obert en què demanava que es duguin a terme controls sobre els efectes de les substàncies que els futbolistes que jugaven a la lliga italiana prenien per indicacions dels clubs, especialment durant les dècades de 1980 i 1990, les del màxim esplendor del futbol transalpí, que aglutinava la majoria d'estrelles del futbol, amb noms com Diego Armando Maradona, Zico i Michel Platini, entre d'altres.

La veu d'alarma, que s'ha tornat a enfilar via Baggio, arriba després que en poc temps hagin mort dos dels grans noms del Calcio de la recta final del segle passat; Sinisa Mihajlovic moria el 16 de desembre del 2022 als 53 anys, i menys d'un mes més tard, el passat 6 de gener, era Gianluca Vialli, de 58.

"Al meu entendre, cal investigar les substàncies farmacològiques que es prenien en aquell moment", va afegir Baggio. Però no és la primera vegada que una institució del futbol transalpí posa el crit d'alerta sobre la situació i les pràctiques; Zdenek Zeman, un llegendari tècnic, va dir el 1998 que "el futbol ha de sortir de les farmàcies", en al·lusió a una cosa que era un secret de domini públic.

De fet, l'entrevista de Baggio ha servit perquè es recuperi un vídeo on apareix, entre d'altres, el defensa Fabio Cannavaro punxant-se Neoton a la final de la Copa de la UEFA de la temporada 1998-99, que el Parma va guanyar contra l' Olympique de Marsella (3-0) i que va sortir a la llum 6 anys més tard, el 2005.

DESCONEIXEMENT

Però Baggio no està només al seu al·legat. Walter Sabatini, també futbolista a la dècada del 1980 (és una dècada i mitja més gran que Baggio) va assegurar a Corriere della serà que quan jugaven "els metges et posaven injeccions i no sabies el que t'injectaven".

"Em vaig posar puntualment dues injeccions abans del partit sense fer mai una pregunta, confiava en els metges. De moment he tingut sort i no tinc un feedback tan negatiu de moment. Diguem que era una pràctica estàndard", va afegir Sabatini, que va apuntar que actualment "els suplements s'han tornat més refinats, evolucionats i controlats".

Però malgrat el clam que existeix, ia les investigacions que ja es van fer anys enrere van servir perquè l'Agència Mundial Antidopatge (WADA) inclogués moltes substàncies a la llista de substàncies prohibides, l'actual seleccionador italià (i també exjugador d'aquella època) Roberto Mancini ha estat l'únic que, en les declaracions, no ha estat tan contundent. "No tinc idea, cal anar amb peus de plom en aquest tema. Cal anar amb compte amb el que es diu", ha afirmat.