Foto: FCB

Ja està confirmat: el Barça ha quedat eliminat de la Copa de la Reina per l'alineació indeguda de Geyse Ferreira al matx que les de Jonatan Giráldez van jugar (i van guanyar) contra l'Osasuna.

La futbolista brasilera arrossegava una sanció del seu club anterior, que no estava comunicada en un dels portals web on es comuniquen als clubs (sí ho estava a l'altre), de manera que va ser alineada davant de les navarreses.

Tot i que el Barça va guanyar el partit sobre la gespa (0-9), el club pamplonica va presentar una denúncia per alineació indeguda, que ha estat escoltada per part del Comitè de Competició de la Federació Espanyola, i per això Osasuna és qui passa ronda.

El conjunt blaugrana no és l?únic que va incórrer en aquest error: el Sevilla també queda eliminat de la competició per fer jugar Nagore Calderón.