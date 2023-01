Joan Cañellas, en una acció del partit contra França. Foto: Twitter (@IHF_INFO)



La selecció espanyola masculina d'handbol s'enfrontarà a Noruega dimecres 25 de gener a les 6 de la tarda a l'ERGO Arena de Gdansk (Polònia). Aquest, doncs, és el rival que els Hispans hauran d'afrontar als quarts de final de la cita, després que els nòrdics superessin Alemanya a l'últim partit del Grup 3 de la ronda principal.

Liderats pel central Sander Sagosen, és una de les invictes del campionat, on ho ha guanyat tot i ja és una vella coneguda per a Jordi Ribera ja que s'han vist les cares a les tres últimes grans cites internacionals.

L'últim enfrontament entre totes dues va ser a la Ronda Principal de l'Europeu del 2022, amb triomf clar de Noruega per 27-23. Abans, a Tòquio 2020, hi va haver victòria espanyola per 28-27 gràcies a un penal amb el rellotge a zero, mentre que precisament als quarts de final del Mundial del 2021, els 'Hispanos' es van emportar el bitllet a les semifinals per 31- 27.