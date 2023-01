Targeta blanca / Captura de pantalla

Al futbol estem acostumats a veure les targetes grogues i vermelles quan l'àrbitre sanciona alguna acció dels jugadors. Tot i això, el que no s'havia vist fins ara era que un col·legiat mostrés una targeta blanca.

Va passar durant la trobada entre el Benfica i l'Sporting de Portugal a la Taça de Portugal Femenina. Un dels aficionats presents a l' Estadi da Luz va precisar dels serveis mèdics perquè se sentia malament. Els metges dels dos clubs es van acostar per ajudar-lo, i és per això que, al 44', la col·legiada els va treure la targeta blanca.

Aquesta cartolina es va instaurar el 2018 per la Federació Portuguesa de Futbol (FPF) per premiar el 'fair play' i les bones actituds en un partit, tant al terreny de joc com a la grada. La FPF, en la creació d'aquesta targeta, va explicar que servia per "reconèixer els comportaments correctes al camp, aplicant-se a jugadors, entrenadors i també aficionats".