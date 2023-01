Festa de l'Esport / UFEC

L’esport català ha celebrat aquest dimarts la seva gran festa anual en un esdeveniment que ha reunit a l’elit del nostre esport per repartir els premis als millors esportistes del 2022. La Festa de l’Esport Català, en la seva 26a edició, ha tingut com a grans estrelles Toni Bou i Aina Florenza en un CaixaForum Barcelona ple a vessar.

Personalitats del món esportiu i polític no s’han volgut perdre aquest esdeveniment esportiu, organitzat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el diario SPORT, que premia, any rere any, els i les esportistes i entitats més destacats de la temporada, així com aquells que mereixen un reconeixement especial per la seva trajectòria esportiva.

Com és tradició, la gala ha començat amb les intervencions dels organitzadors. Gerard Esteva, president de la UFEC, ha destacat l’èxit de l’esport català a nivell internacional i ha demanat un nou esforç per part del Govern per acollir els Jocs d’Hivern de 2030 a Barcelona. Per la seva part, Lluís Mascaró, director del Diari Sport, ha afegit "quan vam començar fa 26 anys no ens podíem imaginar que seria aquesta gran festa. Han passat els millors. L'esport català és molt gran". Unes intervencions que han donat pas a l’entrega de reconeixements als grans protagonistes de l’any 2022 a l’esport català.

Toni Bou, que per 16è any consecutiu va assolir al 2022 els títols mundials de Trial tant en la modalitat indoor com a l’aire lliure, ha estat reconegut com a millor esportista català de l’any. “És una cursa molt llarga i amb molts èxits. A Catalunya hi ha molt de nivell. És molt difícil aconseguir aquest premi i estic molt orgullós”. A més, amb 32 títols mundials, s’ha convertit en el tercer esportista amb més títols de la història de totes les disciplines que existeixen.

L’altra gran protagonista ha estat l’Aina Florenza, actualment considerada millor jugadora d’hoquei patins del món, i que va tancar un 2022 excel·lent, convertint-se en campiona de la OK lliga i de la Copa d’Europa amb el Palau i Solità; i sots campiona del món amb la Selecció Espanyola. “Vaig començar molt jove i tot ha arribat molt aviat. Però ho agraeixo perquè si no fos per això, no estaria aquí”, ha detallat.

Durant la Festa, també s’han entregat altres premis. El Premi a l’Esportista amb Més Projecció masculí i femení han recaigut, respectivament, en el jove esportista de natació artística, Dennis González, campió del món junior de solo, tècnic i lliure; i en la pentatleta Laura Heredia, que aquest 2022 ha obtingut el primer or català i espanyol de la història al Campionat d’Europa U24.

David Martin, seleccionador estatal de waterpolo, ha recollit el Premi al Millor Entrenador, gràcies al títol de campió del món i la medalla de bronze al Campionat d’Europa. El Premi al Millor Equip Català ha anat a parar a l’equip masculí del FC Barcelona de futbol sala, protagonista d’un curs 2021/2022 històric, aixecant la lliga, Copa, Supercopa i la Futsal Champions League.

Un dels moments més emotius de la nit ha estat l’entrega del Premi a l’Esperit Esportiu a Juan Carlos Unzué i el FC Barcelona per la seva implicació en la lluita contra l’ELA. Quasi 4,5 milions d’euros destinats a trobar un tractament eficaç van ser recaptats al partit entre el club blaugrana i el Manchester City, organitzat per Unzué. ”El partit al Camp Nou es va fer per la paraula 'amistat'. Les 91.000 van ajudar que fos un èxit, i a posar un granet de sorra més per lluitar contra l’ELA”, ha explicat l’exentrenador del Barça.

Per la seva banda, Jesús Ángel Garcia Bragado, exatleta especialitzat en marxa atlètica, ha pujat a l’escenari per rebre el Premi Llegendari després d’una carrera memorable on, entre molts èxits, es va convertir en l’atleta estatal amb més participacions en Jocs Olímpics (8 consecutius) i Campionats del Món (13) de la història.

Guillermo Álvarez, president de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, ha recollit el premi a la millor gestió federativa, gràcies a la seva impagable tasca de promoció i gestió de la pràctica esportiva subaquàtica al 2022, amb un increment important del nombre de llicències i activitats organitzades i importants èxits esportius a nivell estatal en la majoria de les seves disciplines. A tot això, cal sumar també la seva implicació a nivell social, amb programes d’èxit pel que fa a la inclusió, el respecte pel medi ambient, la igualtat de gènere i la seguretat esportiva.

Finalment, també s’han concedit dues mencions especials: a la Federació Catalana d’Esgrima pel seu centenari; i a la Fundació Unió Esportiva Cornellà pel seu foment de l’esport català.

La 26a Festa de l’Esport Català ha estat conduïda per la periodista Marta Carreras i amenitzada pels Stay Homas, reconegut grup de música català que ha delectat al públic amb tres actuacions.