Ferran Torres, davanter de la Selecció Espanyola / @EP

La selecció espanyola masculina de futbol s'enfrontarà a Itàlia a la seva semifinal de la 'Final a Quatre' de la Lliga de Nacions 2022-2023 que se celebrarà als Països Baixos entre el 14 i el 18 de juny, segons ha ofert el sorteig celebrat aquest dimecres a Nyon (Suïssa), seu de la UEFA.

D'aquesta manera, la 'Roja', actual subcampiona de la competició, i l''Azzurra' es tornaran a veure les cares com ja succeís a la 'F4' de l'edició 2020-2021, quan el combinat dirigit llavors per Luis Enrique Martínez es va imposar per 2-1 un rival que exercia d'amfitrió.

En aquella ocasió, en un partit celebrat a San Siro, a Milà, Espanya va ratllar a molt bon nivell el dia que va suposar també l'històric debut de Gavi, que es va convertir en el més jove, amb 17 anys i 62 dies, a ser internacional, a més com a titular. El doblet de Ferran Torres, tots dos a passada de Mikel Oyarzabal, van posar el 0-2 abans del descans i els espanyols van aguantar tot i que els compassos finals de Lorenzo Pellegrini.

D'aquesta manera, el combinat nacional es va prendre la revenja del que va passar mesos abans a l'Eurocopa , on Itàlia es va emportar el bitllet a la final a la tanda de penals després d'empatar-ne un, i ara intentarà evitar la 'vendetta' d'un rival que vol rescabalar-se de la seva inesperada no classificació per al Mundial de Qatar i que està iniciant un nou projecte.

El xoc de juny serà la 40 ocasió en què les dues seleccions es vegin les cares i suposarà el tercer en què Luis de la Fuente s'asseurà a la banqueta de la 'Roja', en què s'estrenarà al mes de març amb els duels davant Noruega i Escòcia corresponents a l'inici de la fase de classificació per a l'Eurocopa del 2024.

El duel entre la triple campiona d'Europa, que tindrà ara Luis de la Fuente com a seleccionador, i la tetracampiona del món, que continua dirigida per Roberto Mancini, serà dijous 15 de juny a les 20.45 hores a l'Estadi De Grolsch Veste de la localitat neerlandesa d'Enschede. El tècnic de La Rioja va ser present al sorteig amb el president de la RFEF, Luis Rubiales, i el director esportiu Albert Luque.

D'altra banda, un dia abans se celebrarà, a la mateixa hora, l'altra semifinal d'aquesta Final Four de la tercera edició de la competició entre l'amfitriona Països Baixos i Croàcia, que s'enfrontaran a l'Estadi De Kuip de Rotterdam.

Els dos perdedors de les semifinals lluitaran el diumenge 18 a les 15.00 hores a Enschede pel tercer i el quart lloc, mentre que el mateix dia, a les 20.45, serà la final pel títol d'aquesta Lliga de Nacions a Rotterdam.