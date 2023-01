Barça - Real Sociedad / @EP

El FC Barcelona va segellar la seva passada a semifinals de la Copa del Rei aquest dimecres en superar (1-0) la Reial Societat a l'Spotify Camp Nou, un duel amb domini i ocasions locals majoritàriament, i amb el gol d' Ousmane Dembélé per avançar sobre un equip basc que no va tenir el millor dia i, a més, va jugar en inferioritat des del 40'.

L'equip de Xavi Hernández va allargar la seva aventura copera, una altra opció de títol després de guanyar la Supercopa d'Espanya fa dues setmanes, amb un Dembélé que va donar molta feina a la defensa rival i va fer el gol de la victòria al minut 52. El quadro culer va ser fidel a la seva versió recent, en intensitat i buscar la meta rival, però li va faltar efectivitat , com també li passa.

La falta de sentència no la va aprofitar una Reial que va creure malgrat la vermella Brais Méndez , per una entrada a Busquets, després d'avís del VAR. L'equip d'Imanol Alguacil es va veure superat per la pressió blaugrana, molt lluny de la meta rival a més per fer por a Ter Stegen. Amb tot, Take Kubo es va estavellar amb el travesser i, a la segona part, va liderar minuts bascos amb ocasió per a Sorloth.

La ratxa donostiarra de nou victòries seguides va posar fi al Camp Nou en gran part per Dembélé. El gal va complir en el seu continu un contra un, sortint amb velocitat també quan la Reial va voler anar-se'n a dalt. Mentrestant, Lewandowski va estar ben vigilat, amb cert picadura per la seva falta de protagonisme i potser amb el bull del retrobament amb Gil Manzano, l'àrbitre de la seva sanció a la Lliga.

L'atac local va passar més per les arribades de Gavi i Pedri des de segona línia, de les quals està traient partida Xavi, de la mateixa manera que Balde va pujar molt per banda esquerra. Amb l'afegit de Frenkie de Jong, la superioritat culer al centre del camp va ser total i, així, es van anar succeint les ocasions locals. L'equip txuri-urdin va generar perill amb poc, com aquest travesser de Kubo a la mitja hora, que va servir als visitants per abandonar la cova.

Amb les forces igualades va arribar l'expulsió de Brais, a qui va respondre amb valentia la Reial per no tornar a tancar-se. El Barça va seguir amb l?espiell desviat, amb una mica d?excusa Koundé per no ser la seva millor faceta. El central va tenir sendes entre un i altre temps, però Dembélé va portar llavors la calma, en una conducció que apuntava a passada per a Lewandowski i va sorprendre Remiro amb el xut.

L'1-0 va tornar a despertar l'orgull de la Reial, amb Barrenetxea i Kubo rondant l'àrea rival. El japonès va posar una pilota de gol a Sorloth que va sorprendre el mateix ariet noruec i la bronca de Xavi a la banda va recordar als locals la necessitat de tenir la pilota i sentenciar. El Barça va complir a mitges, perquè no va patir en excés i va mantenir el domini, però la tranquil·litat no va arribar.

Dembélé es va emportar l'ovació del Camp Nou i el feu blaugrana, on fa 32 anys que no guanya la Reial, va contenir la respiració per un error de Ter Stegen, que va esmenar salvant el mà a mà amb Robert Navarro. Olasagasti en va obligar una altra de l'alemany i els d'Alguacil, malgrat les baixes, es van acomiadar amb el cap alt, encara que el Barça va ser qui es va ficar al sorteig de semifinals de dilluns.